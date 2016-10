Autorin würdigt die „Vorleserin“

Dankeschön-Kaffeetreffen im Clüverhaus

+ Die Achimer Autorin Hannelore Patzelt-Hennig (links) ist begeistert von Barbara Wuthes Vorlesekünsten. - Foto: Laue

Achim - „Manchmal hat die Oma recht“, „Märchenglaube“ oder zuletzt „Eine liebenswerte Tante“ sind Bücher von Hannelore Patzelt-Hennig betitelt. Ihre meist humorvollen Geschichten mit Anklängen und Erinerungen an die ostpreußische Heimat sowie ihre Lyrik wurden unter anderem im Berliner Tageblatt sowie in internationalen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht sowie in mehrere Sprachen übersetzt.

Die geplante Lesung mit der seit 54 Jahren in Achim lebenden Autorin auf den hiesigen Kulturtagen am 3. September aber musste kranheitsbedingt ausfallen. Statt der fast 80-jährigen Verfasserin trug die mit ihr befreundete Barbara Wuthe Patzelt-Hennig-Geschichten vor.

Barbara Wuthe ist unter anderem in der Achimer Geschichtswerkstatt aktiv, war früher bei der Feuerwehr engagiert und arbeitet demnächst im Seniorenbeirat der Stadt mit. Vorleseerfahrung sammelte die seit 1969 in Achim Beheimatete zum Beispiel als Heimbeiratsvorsitzende in einem Hemelinger Altenheim. Auch ihre Kulturtagelesung kam sehr gut an, und so gabe nun ein Dankeschön-Treffen mit der Autorin im Clüverhaus-Café.

Barbara Wuthe könne ohne hin viel besser und ausdrucksstärker vorlesen als sie selber, lobte Hannelore Patzelt-Hennig, der öffentliche Auftritte nach eigener Aussage eher unangenehm sind.

Ihr Gegenüber wiederum versprach, sich dafür einzusetzen, dass einzelne der rund 20 veröffentlichten Patzelt-Hennig-Werke, die aber längst nicht mehr alle zu bekommen sind, in den Bestand der Geschichtswerkstatt-Bibliothek aufgenommen werden.

Seit 1961 schreibt die Achimerin Autorin Geschichten. 1975 erschien das erste Büchlein. Neue Werke sind aber kaum mehr zu erwarten. „Schreiben strengt mich inzwischen einfach zu sehr an“, bedauert die gebürtige Tilsiterin Patzelt-Hennig.

la