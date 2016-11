Anfang des Zivilisationsbruchs

Aktiv Eigenverantwortung gegen Fremdenhass und Antisemitismus übernehmen – dazu rief der junge Achimer SPD-Vorsitzende Michael Pahl am Mahnmal an der Anspacher Straße auf. Willy Schwarz vom „Bremer Stadtimmigranten Orchester“ begleitete musikalisch mit jiddischen Weisen die Veranstaltung zum Gedenken an die Pogromnacht 1938 und alle weiteren Opfer nationalsozialistischen Terrors.