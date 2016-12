Aktive Bürger, die wirklich unbezahlbar sind

Zum 17. Mal Achimer Ehrenpreis vergeben / Bürgermeister Ditzfeld: Als Wertschätzung und großes Dankeschön gedacht

+ Die Flüchtlingsfamilie Feras Kerma aus Syrien dankte allen, die ihr nach der Ankunft in Achim geholfen haben. Auch einen Lieblings-Fußballverein haben diese Neubürger schon gefunden.

Achim - „Wenn die Stadt allen ehrenamtlich Aktiven in Achim auch nur einen oder zwei Euro pro Arbeitsstunde zahlen würde, sähe unser Haushalt wirklich katastrophal aus“.

Mit diesen Worten verdeutlichte Bürgermeister Rainer Ditzfeld, dass es schon rein finanziell gesehen unbezahlbar ist, was viele Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freizeit freiwillig und unbezahlt an Einsatz für ihre Mitmenschen leisten.

Einige, die sich hier ganz besondere Verdienste erwarben, wurden nun wiedermit dem Ehrenpreis der Stadt Achim ausgezeichnet.

Das geschah zum 17. Mal, und insgesamt gibt es damit schon 92 dieser Preisträger in Achim. Eine breit besetzte Jury aus Stadtverwaltung und -rat, Vereinen, Kirchen, Schulen, Feuerwehr, Polizei und Presse hat auch die aktuellen auf der Grundlage von Vorschlägen aus der Bevölkerung ausgewählt.

Neben Einzelpersonen wurden wieder Gruppen und Vereine ausgezeichnet, und es gab zwei jüngere Achimer, die den Ehrenpreis für Zivilcourage zugesprochen bekamen. Hier die Preisträger 2016 in Stichworten:

– Bernhard Gilster, langjährig engagiert als Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Achim unter anderem bei der Pflege russischer Kriegsgräber, bei der Betreuung hiesiger Kriegsopfer und ihrer Angehörigen sowie der Gestaltung des Volkstrauertags;

– Weißer Ring, Außenstelle Verden/Achim: Hilfe für Opfer von Gewalttaten auch hier im Kreis.

– Palliativnetz Landkreis Verden mit engagierten Medizinern, Pflegekräften, Apothekern, Hospizdiensten und Kliniken: Aufbau dieses Netzwerkes aller an der Versorgung von schwerstkranken Menschen Beteiligten, um diesen in ihrer gewohnten Umgebung zu helfen, Koordinatorin ist Ilka Miesner;

– Team der Achimer Streuobstwiese mit Hans-Dietrich Pöhls, Ulrich Ringe und Imker Thorsten Wilkens, Gestaltung und Fflege der Achimer Streuobstwiese in der Marsch, ein ökologisch wichtiger Lebensraum für bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten, ein Stück Natur vor den Toren der Stadt, gern von Wanderern, Schüler- und Kindertagesstätten-Gruppen besucht;

– Stefan Frese und Michael Rosenboom, Ehrung für Zivilcourage: Stefan Frese rettetemit großem persönlichen Einsatz einen schlafenden Nachbarn aus der brennenden Wohnung; Michael Rosenboom stellte nach einem schweren Raub im Achimer Telefongeschäft an der Obernstraße den Täter und übergab ihn der Polizei.

Die angespannte Flüchtlingssituation vor einem Jahr stellte der neue Ratsvorsitzende Bernd Junker jetzt in den Mittelpunkt seiner Festrede zur Verleihung. In Achim mussten gut 400 Menschen aus Kriegsgebieten untergebracht werden.

Viel christliche Nächstenliebe sei da gefragt gewesen und wurde auch praktiziert. Sportvereine stellten Turnhallen bereit, Feuerwehrleute richteten sie zur Aufnahme von Flüchtlingen her, terre des hommes steuerte Kleidung bei, und viele andere engagierten sich aktiv in der Flüchtlingshilfe – darunter Junker selbst.

Wenn Dank und Anerkennung ein wichtiger Ansporn für ehrenamtlich Engagierte sind, dann gab es von der aus Syrien geflohenen Familie Feras Kharam eine sehr starke Motivation.

Eltern und die beiden kleinen Töchter bedankten sich auf der Ehrenpreisveransatltung gleichermaßen für die freundliche Aufnahme in Achim und Unterstützung bei der Integration, die sie allein nicht hätten bewältigen können.

Die Verdienste der Preisträger wurden wie gewohnt jeweils von fachkundigen Laudatoren gewürdigt. Unter anderem sprach der niedersächsische Landesvorsitzende der Opferschutzorganisation „Weißer Ring“ zur Auszeichung der Außenstelle Verden/Achim. Landrat Peter Bohlmann ging auf die Verdienste des Kriegsgräberfürsorgeverbands-Kreisvorsitzenden Bernhard Gilster ein, und Pastorin Elisabeth Speer aus Verden sprach über das kreisweite Palliativnetz. Stadtbrandmeister Olaf Dykau und der Achimer Polizeichef widmeten sich den Qualitäten der für Zivilcourage Ausgezeichneten.

Musikalisch-tänzerische Auflockerung fehlte bei der Ehrenpreisverleihung nicht. Diese Aufgabe erfüllte die Musical AG der Realschule und erhielt begeisterten Beifall im voll besetzten Ratssaal. - la