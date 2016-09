Strandkrabbe auf Abwegen

Ungewöhnlicher Fund im Embser Moor

+ © Joachim Jaent sch Diese Strandkrabbe tauchte nun im Embser Moor in Achim auf. © Joachim Jaent sch

Embsen – Einen ungewöhnlichen Fund machte der Achimer Joachim Jaentsch am Wochenende im Embser Moor. Er war auf seiner Laufrunde rund um den Oyter See unterwegs, als er in einem Graben ein Tier krabbeln sah. Eine Krabbe bewegte sich auf dem Grund des Entwässerungsgrabens.

Durch die extreme Trockenheit der vergangenen Wochen führt er kein Wasser mehr. Der Bachlauf liegt neben einem Weg, der unter Einheimischen als Zweiter Moorweg bekannt ist, erklärte der Embser.

„Die Krabbe lebte und suchte nach kurzer Zeit das Weite“, sagte der Finder. Er recherchierte im Internet, um welche Tierart es sich handelt. Jaentsch stieß auf die Spezies der Gemeinen Strandkrabbe, die unter anderem an der deutschen Küste zu finden ist. Wie die Krabbe allerdings so viele Kilometer von der Küste entfernt ins Embser Moor gelangt ist, bleibt wohl ungeklärt.

jdw

