Einbruch in Modegeschäft

Polizei sucht Täter

Zeven - Nachdem die Polizei bereits am späten Mittwochabend den Einbruch in ein Mobiltelefongeschäft aufnehmen musste, wurden die Beamten am Donnerstagvormittag zu einem weiteren Tatort in die Lange Straße gerufen, wie die Polizei am Freitag mitteilt.

Die unbekannten Täter hatten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag eine Tür auf der Rückseite eines Modegeschäfts gewaltsam geöffnet. Nachdem die Einbrecher so in das Gebäude gelangt waren, durchsuchten sie das Lager- und den Verkaufsraum. Als Diebesgut ließen sie unter anderem Bekleidung, Bargeld und ein Tablet mitgehen. Ob für diese Tat die gleichen Täter in Frage kommen, wie für den Einbruch in das Mobiltelefongeschäft, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer Beobachtungen im Bereich der Fußgängerzone gemacht hat, wird von der Zevener Polizei gebeten, diese unter der Telefonnummer 04761/99450 zu melden.

Lesen Sie auch:

Hurrikan "Matthew": Scheeßeler Steve Krömer mitten im Notstandsgebiet

Rubriklistenbild: © dpa