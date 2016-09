Hund beißt Schülerin in Gesicht

Polizei sucht Hundehalter

+ © dpa Symbolbild © dpa

Zeven - Eine 15-jährige Schülerin ist am Dienstagvormittag an der Kanalstraße in Zeven von einem streunenden Hund gebissen worden. Das teilt die Polizei mit.

Die Jugendliche war demnach gegen 9.30 Uhr in Höhe des Fußgängerüberweges am Lühnenfeld auf dem Weg von einem Schulgebäude in ein anderes, als sie von dem braun, schwarz, weißen Hund angegriffen und ins Gesicht gebissen wurde. Das Tier war offensichtlich ohne seinen Halter unterwegs.

Die 15-Jährige musste von ihrer Mutter in das Zevener Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden die Bisswunden gereinigt und genäht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder den Hundehalter sich unter der Telefonnummer 04281 / 93060 zu melden.

iq