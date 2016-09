Maistrocknungsanlage gerät während des Betriebs in Brand

Brandstiftung wohl ausgeschlossen

Visselhövede - Während des Betriebs ist eine Maistrocknungsanlage in Visselhövede in Brand geraten. Bei dem Feuer am Mittwochabend sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden, erklärte die Polizei am Donnerstag.

Eine Polizeistreife war den Angaben zufolge zufällig in der Gegend am Wehnser Weg unterwegs, bemerkte Brandgeruch am Raiffeisen-Markt/Landhandel und alarmierte die Feuerwehr. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die 40 Einsatzkräfte der Wehren aus Visselhövede und Jeddingen als schwierig, da das Feuer im Innern der befüllten Anlage ausgebrochen war.

„Die Anlage ist über 30 Jahre alt - da kann es schonmal zu einem technischen Defekt kommen", sagte der Polizeisprecher zur Brandursache. Brandstiftung könne demnach eher ausgeschlossen werden. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

