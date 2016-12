Jugendliche prügeln und treten 14-Jährigen

Opfer schwer verletzt

Visselhövede - Bei einer Schlägerei zwischen drei Jugendlichen ist ein 14-jähriger Visselhöveder am Dienstagnachmittag so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden musste.

Zu der Auseinandersetzung sei es gegen 14 Uhr in der Nähe der Turnhalle der Oberschule an der Straße Auf der Lehmhorst in Visselhövede gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Zwei junge Visselhöveder hatten ihr Opfer bei dem Streit geschlagen und getreten. Zuhause brach der 14-Jährige zusammen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Vorsorglich wurde er in das Krankenhaus eingeliefert.

Rubriklistenbild: © dpa-avis