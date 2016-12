Rückzugsort für die Schüler

In der Oberschule Auf der Loge gibt es jetzt einen Ruheraum zum Lernen

+ Die Schülervertreter Lara Lukic (vorne, v.l.), Joris Helmke, Antonia Hoffmann sowie Timo Kassik schnitten das Band zum neuen Ruheraum durch. J Foto: Kirchfeld

Visselhövede - Den haben sich die Jugendlichen selbst eingerichtet: Zum Arbeiten gibt es für die Schüler der Oberschule Auf der Loge nun einen speziellen Rückzugsraum. Die ehemalige Bücherei dient von nun an als Ruheraum, wo sich ungestört lernen lässt. Damit das möglich wird, kommen die Verhaltensregeln ebenfalls aus der Feder der Schüler.

„Ich bin stolz auf euch, dass ihr es größtenteils aus eigener Kraft geschafft habt, den Raum fertigzustellen“, dankte Schuldirektor Gerd Dyck seinem Schülervertreterteam und auch Lehrer Sven Erichsen während der feierlichen Einweihung für ihren unermüdlichen Einsatz, die Schüler immer wieder zusammenzutrommeln. Erichsen begrüßte die Gäste, zu denen neben den Klassensprechern auch die Vorsitzende des Elternrats Esther Mechalske und ihre Stellvertreterin Nicole Brünjes sowie Lothar Cordts als Vertreter der Stadt gehörten.

Vor eineinhalb Jahren wurde die Idee auf Initiative des Schulvorstands geboren, aus der alten Bücherei einen Ruheraum zu gestalten. Durch den letzten Sponsorenlauf kamen rund 12 600 Euro zusammen. Die eine Hälfte ging an das Kinderhospiz Löwenherz in Syke, die andere Hälfte kam der Gestaltung und Einrichtung des Ruheraumes zugute, sodass die Schule nur wenig Mittel der Stadt in Anspruch nehmen musste.

Entstanden ist ein gemütlicher, geschmackvoll eingerichteter Raum mit kuscheligen Sitzecken, Spieltisch, Leseecke und vielem mehr.

Die Schülersprecher haben allerdings auch Regeln aufgestellt. Neben einem Eintragungsbuch sollte der Aufenthalt mindestens 40 Minuten dauern – „damit es nicht wie auf dem Bahnhof zugeht“, betonte Schulsprecherin Antonia Hoffmann und fügte hinzu: „Das Handy bleibt in der Tasche!“ Ebenso sei Essen und Trinken unerwünscht. „Und wie sieht es mit dem Säubern des Teppichbodens aus?“, wollte Schulleiter Dyck wissen. „Wir werden auch mal den Staubsauger schwingen“, versicherte Hoffmann. J aki