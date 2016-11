„Mit Liebe und Herzblut“ für das Dorf im Einsatz

Schwitschen - Von Angela Kirchfeld. „Alles was erreicht wurde, haben wir nur gemeinsam geschafft“, betonte Annegret Pralle am Dienstagabend bei ihrer Verabschiedung als Schwitscher Ortsbürgermeisterin. 15 Jahre war sie im Ortsrat, 14 davon als Bürgermeisterin, und 15 Jahre war sie im Rat der Stadt Visselhövede aktiv. Bürgermeister Ralf Goebel, Dagmar Kühnast als Pralles Nachfolgerin und Annelore Effe, stellvertretend für die örtlichen Vereine, waren sich einig: „Du hast dich mit Liebe und Herzblut für deinen Ort eingesetzt. Du hast keine halben Sachen gemacht. Deine Arbeit hat wirklich Vorbildcharakter!“

+ Annegret Pralle (4.v.r.) im Kreis ihrer langjährigen Weggefährten. - Fotos: Kirchfeld

Vor der Verabschiedung ließ CDU-Frau Pralle die vergangen 15 Jahre noch einmal Revue passieren. Mit dem Slogan „Unser Dorf hat Zukunft“ startete der damals neu gewählte Ortsrat. Mit einer „Aufbruchstimmung“ wurden 2003 die Arbeiten am Schwitscher Haus in Angriff genommen. Der Bauabschnitt wurde 2004 mit der neuen Sport- und Schießanlage und dem Spielplatz mit einer großen Feier eingeweiht. 2005 ging es mit der Sanierung des Saales weiter und das Ausstellungsprojekt „Schwitscher Steine“ wurde ins Leben gerufen. „Die moderne Schießanlage ist die Visitenkarte für Schwitschen und auch die Schwitscher Nacht wurde vorbildlich organisiert. Nur so kann Gemeinschaftsleben funktionieren“, verdeutlichte Pralle.