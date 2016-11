Lernphase erfolgreich gemeistert

Jeddinger Ortsrat bestimmt Henning Vollmer erneut zum Bürgermeister

+ Lars Dammann ist stellvertretender Bürgermeister.

Jeddingen - „Die erste Zeit war eine echte Lernphase. Ich bedanke mich darum bei der Verwaltung für die harmonische Zusammenarbeit und habe festgestellt, dass man in einem persönlichen Gespräch mehr erreicht als mit Briefen oder Mails“, verdeutlichte Henning Vollmer (CDU), der vom neuen Ortsrat für weitere fünf Jahre zum Bürgermeister gewählt wurde. Sein Stellvertreter wurde Lars Dammann. Vollmer hat sich für seine nächste Amtsperiode viel vorgenommen. „Wir haben das neue Baugebiet inklusive Spielplatz ordentlich vorangetrieben, Wege und Fußwege erneuert, aber auch in Zukunft steht viel an.“ So sei es sein Bestreben, die einzige Dorfschule der Stadt in Jeddingen zu erhalten, den Neubau des Sport- und Schützenhauses als Sport- und Begegnungsstätte auf den Weg zu bringen, den Radweg nach Kirchlinteln ebenso zu bekommen wie Lärmschutz an der Amerikalinie. „Bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke wären wir enorm betroffen. Aber wir haben mit Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel einen starken Partner an unserer Seite haben.“

Als neue Mitglieder wurden Eike Elfers und Lars Dammann verpflichtet, die gemeinsam mit Vollmer, Britta Carstens und Jörn Riedel-Vollmer den Ortsrat stellen. Die scheidenden Ortsratsmitglieder Friedrich Bode, Jürgen Runge, Claus Meyer und Anike Meyer wurden verabschiedet. Amtsleiter Klaus Twiefel dankte für die Zusammenarbeit und betonte, dass es immer schwieriger sei, Personen für diese Ämter zu finden. Die nächste Sitzung ist auf Mittwoch, 23. November, ab 19.30 Uhr in den Räumen der Turnhalle in Jeddingen terminiert. Dann geht es um den Haushaltsplan 2017. - aki