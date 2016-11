Die Hoffnung ruht auf dieses Jahr

Ottinger Spielplatz noch immer gesperrt / Neuer Rutschturm in Hiddingen ist fertig

+ Das Betreten des Ottinger Spielplatzes ist noch verboten. Wann er eröffnet wird, ist offen. - Foto: mro

Ottingen/Hiddingen - Alles ist verwaist. Kinder, die hier eigentlich toben sollten, sind noch keine in Sicht. Schon seit Sommer stehen die Jüngsten in Ottingen ohne Spielplatz da. Gegenüber dem Feuerwehrhaus sind Schaukel, Sandkasten, Karussell, Wippe und Rutsche zwar schon aufgebaut, dennoch ist offen, wann die Stadtverwaltung das Gelände wieder freigibt.

Einladend sieht der Spielplatz ohnehin noch nicht aus, auf der Wiese hinter dem neuen Holzzaun gibt es noch große dunkle Flecken aus Matsch. Davor das gleiche Bild, beim genauen Hinsehen kämpft der Rasen um sein Wachstum. „Wir hoffen, dass wir den Spielplatz noch in diesem Jahr eröffnen können“, sagt Brunhilde Arps vom Visselhöveder Bauamt. Doch die Abnahme des Tüv stehe noch aus, auch eine Sitzbank fehle noch. Doch auch eine endgültige Fertigstellung im Frühjahr kann sie nicht ausschließen.

Über 9 000 Euro lässt sich die Stadt den neuen Spielplatz kosten, etwa 16 000 Euro werden zusätzlich aus Landesmitteln finanziert. Die Spielgeräte stammen dabei noch vom alten Standort gegenüber vom Baugebiet Grünhagens Garten. „Die haben wir eingelagert und bei Bedarf modernisiert“, sagt Arps. In der Tat wirken die meisten der Gerätschaften fast wie neu.

Wo in Ottingen die Kinder noch warten müssen, können sich die in Hiddingen bereits über ein neues Spielgerät freuen. Auf dem Gelände hinter dem Feuerwehrhaus des Ortes wurde der Rutschturm neu aufgebaut, nachdem das vorherige Gerät sichtbare Alterserscheinungen aufwies. „Da ging es vom Holz her nicht mehr“, so Arps. Ein kleiner Bonus: Der neue Turm verfügt über eine Kletterwand, über die die Kinder auf das Gerät gelangen können. Dennoch sind auch auf dem Hiddinger Spielplatz nicht alle Arbeiten abgeschlossen. Hier wollen die Dorfbewohner laut Arps noch für etwas Grün sorgen. In Eigenleistung werden sie beispielsweise noch einige Pflanzen einsetzen. J mro