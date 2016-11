Borngräber wieder im Landtag

SPD-Politiker rückt über Landesliste nach

+ © SPD Der „Alte“ und der „Neue“: Holger Heymann (l.) und sein Nachfolger Ralf Borngräber gestern im Landtag. © SPD

Visselhövede/Hannover - Von Michael Krüger. Der Landtagswahlkreis 53 hat einen weiteren Abgeordneten in Hannover: Ralf Borngräber wurde am Dienstag offiziell als Nachrücker in Hannover vereidigt. Der 55-jährige SPD-Politiker aus Visselhövede folgt auf Holger Heymann, der zum Landrat im Kreis Wittmund gewählt wurde und sein Mandat niedergelegt hat.

Borngräber, der bereits von 2008 bis 2013 im Landtag saß, war der erste Nachrücker der SPD-Landesliste. „Ich habe wieder Platz genommen“, so Borngräber nach der Vereidigung. Da ihm die Abläufe bekannt seien, könne er sich umgehend in die Sacharbeit begeben und sich für den Wahlkreis einsetzen. Mitglied ist er nun in den Ausschüssen für Umwelt, Energie und Klimaschutz sowie Häfen und Schifffahrt und im Petitionsausschuss.

Stadtrat, Kreistag, Landtag

Borngräber hat Politik, Arbeit-Wirtschaft und Technik an der Universität Oldenburg studiert und arbeitete anschließend als Lehrer in Visselhövede, Berlin-Kreuzberg, Rotenburg und Sottrum. Ab 2000 war er Rektor der Orientierungsstufe Freudenthalstraße in Rotenburg. 2004 wechselte er als schulfachlicher Dezernent zur Bezirksregierung Lüneburg und nach der Verwaltungsreform zur Landesschulbehörde.

Nach seiner ersten Wahlperiode im Landtag wurde er didaktischer Leiter der Oberschule Soltau und später Referent im Niedersächsischen Kultusministerium. Von 1991 bis 2001 und von 2004 bis 2013 war er Mitglied des Rotenburger Stadtrats, von 2011 bis 2013 war er Ratsvorsitzender. Mitglied des Kreistags war er seit 2006. In diesem Jahr kandidierte er dort nicht mehr.

Ob er sich im Januar 2017 bei der nächsten Landtagswahl wieder zur Wahl stellt, will Borngräber im Januar entscheiden. Erste Gespräche unter Parteifreunden habe er dazu bereits geführt. Neben Borngräber sitzen mit Jan-Christoph Oetjen (FDP), Elke Twesten (Grüne) und Mechthild Ross-Luttmann (CDU) drei weitere Politiker des Wahlkreises Rotenburg im Landtag. Oetjen und Twesten wollen 2017 auch wieder kandidieren, Ross-Luttmann will sich wie ihr Nordkreis-Kollegen Hans-Heinrich Ehlen am Montag zu dieser Frage öffentlich äußern.

