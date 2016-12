Lieder wie Bilder aus Musik

Adventliche Stimmung in Hellwege

+ Schlichtes Auftreten, sodass nichts von den beeindruckenden Stimmen ablenkt: „Northern Spirits“. - Foto: Stahl

Sottrum - Vor zehn Jahren hat der australische Musiker und Komponist Gordon Hamilton den Chor „Northern Spirit“ gegründet, und die australischen Wurzeln seiner Musik prägen bis heute den Stil. Auch als Jared Chaloon 2012 die Leitung des Chores übernommen hat, weil Hamilton dem Ruf als Dirigent des australischen Nationalchores folgte, blieb der Chor sich treu.

So begannen die zwanzig jungen Sänger, von denen die jüngste erst fünfzehn Jahre ist, auch an diesem Freitagabend im Heimat- und Kulturhaus Hellwege ihr Konzert mit „Spirit of the North“, einer seiner australischen Heimat gewidmeten Komposition Hamiltons. Hier vereinten sich gleich zu Anfang ausdrucksstarke junge Stimmen mit den lautmalerischen Tönen, die an ein Didgeridoo erinnerten, dem Nachahmen von Tierstimmen aus dem australischen Busch, sodass für die Zuhörer Bilder von der roten Weite des fünften Kontinents vor dem inneren Auge entstanden.

Eindrucksvoll waren auch die Arrangements geistlicher Lieder verschiedenster Epochen, wie beispielsweise Jan Pieterzoon Sweelincks „Hodie Christus natus est“ (Heute ist Christus geboren) aus den 16. Jahrhundert oder Francis Poulencs „O magnus mysterium“ (O großes Geheimnis) aus dem 20. Jahrhundert.

Ganz schlicht in dunkelblaue oder anthrazitfarbene Kittel mit einer metallenen Kette als Gürtel oder in Anzüge mit dunklen T-Shirts waren die 20 Sängerinnen und Sänger gekleidet, sodass sie ganz allein mit ihren Stimmen und ohne irgendein anderes Instrument Bilder aus Klängen in dem Hellweger Saal entstehen ließen. Diese Besonderheit der Ausdruckskraft ihrer Stimmen erklärt den Erfolg und die Beliebtheit dieses Bremer Chores, was die jungen Sänger auf Konzertreisen nach Island, Australien, Palästina, England, Spanien und Polen immer wieder erfahren durften.

Neben weiteren deutschen weihnachtlichen Liedern wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“ beeindruckte besonders die Komposition „Flight“ des jungen Chorleiters Jared Chaloon. „Flight“ ist ein Gedicht des australischen Poeten James McCauley (1917-1976). Es beschreibt ein Aufsteigen aus Fluten und Wellen, die sich von weit unten schäumend aufbäumen bis hinauf in einen hohen, blauen Himmel.

Eine der jungen Sängerinnen erzählte die poetische Geschichte auf deutsch, bevor der Chor die von Chaloon vertonte Version zu Gehör brachte. Die Komposition übersetzt dieses Gedicht musikalisch mit einem eröffnenden Crescendo wie die auflaufende Flut, dann erheben sich einzelne Stimmen vor dem ein geschlossenes Klangbild bildenden Chor wie durch Wolken brechende Sonnenstrahlen, bis alle Sänger mit ihren Stimmen Bilder von einem ruhiger werdenden Meer vor einem unendlich blauen Horizont in den Raum malen und in zartem Piano verklingen. Beeindruckend – und das Publikum emotional sehr bewegend.

hs