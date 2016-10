Hepstedt und Brinkum gewinnen Volleyballturnier

Carsten Rechten (M.) nimmt für Hassendorf den Pokal aus den Händen von Tobias Harling (l.) und Michael Skusa in Empfang.

Sottrum - Von Antje Holsten-Körner. Deutlich familiärer als in den Vorjahren ging es dieses Mal beim Volleyballturnier der Stuckenborsteler Jugendfeuerwehr zu. „Durch den Feiertag und die Herbstferien gab es deutlich weniger Anmeldungen“, bedauerte Michael Skusa, der sich wieder um die Auswertung kümmerte. Aus der eigenen Wehr sagten sogar nur zwei Jugendliche zu. Damit die Gastgeber trotzdem mit einer Mannschaft antreten konnten, halfen Spieler aus Hassendorf und Hetzwege aus.

+ Neun glänzende Pokale warten auf die Nachwuchs-Brandschützer.

Sportlich hatte in der jüngeren Gruppe (Gruppe A) die Hepstedter die Nase vorne, die sich im Finale sicher gegen die Hassendorfer durchsetzen konnten. In der Gruppe der älteren Spieler (Gruppe B) ging es etwas spannender zu. In der Endabrechnung reichte es für Brinkum/Stuhr zum Sieg gegen Groß Mackenstedt/Heiligenrode. Die dritten Plätze belegten Fahrenhorst/Seckenhausen II (Gruppe A) und Hetzwege II (B).