Coldplay in der Kirche

Das Junge Orchester Auenland bringt in Ahausen verschiedene Epochen für jede Stimmung zu Gehör

+ Die Musiker unter Leitung von Sandra Behrens überzeugen das Publikum in Ahausen mit Präzision und Rhythmus. - Fotos: Diercks

Ahausen - Von Bettina Diercks. Bewusst hatte das Junge Orchester Auenland nicht zum Weihnachts- sondern zum Jahreskonzert des Ensembles eingeladen. Sie boten in der Marienkirche zu Ahausen Werke aus verschiedenen Epochen und für jede Stimmung.

Die Adventszeit kam dabei aber nicht zu kurz: Die Nachwuchsgruppe des Orchesters, Next Generation, begrüßte ihr Publikum mit „Ihr Kinderlein kommet“ und verabschiedete sich mit „Kling Glöckchen, klingelingeling“. Dabei war erstmals das Publikum gefragt, das zum Mitsingen bewegt wurde.

„Das Orchester hat für Sie ein neues Programm einstudiert, mit bekannten Akteuren und Next Generation“, begrüßte Moderator und Profimusiker Christof Koert die zahlreichen Zuhörer. „Es ist schon toll, wie ein junges Orchester seinen Nachwuchs integriert. Das ist eine tolle Leistung“, lobte Koert, Leiter des Polizeiorchesters Mecklenburg-Vorpommern.

Die heranwachsenden Musiker überzeugten mit Präzision und Rhythmus. Etwas, das für eine solide Ausbildung spricht. Koert, moderierte nicht nur, er belebte den Konzerttag auch durch die eine oder andere Weihnachtsgeschichte und Anekdote und verschaffte damit den Bläsern eine wohlverdiente Verschnaufpause. Der Profimusiker brachte Freude und Dank zum Ausdruck, das Orchester seit seiner Gründung musikalisch begleiten zu dürfen.

Ebenfalls unterhaltsam war der Solo-Aufritt von Diana Bredehöft im „Concerto for Triangle“. Ständig verpasste sie ihren Einsatz und ging sogar an ihr Smartphone. Aber alles nur Spaß.

Mit harmonischen Wendungen und Farbkombination überzeugte das Orchester bei „Feliz Navidad“, das die musikalische Leiterin Sandra Behrens für ihr Ensemble arrangiert hatte nach einer bereits von Komponist Thiemo Krass instrumentierten und überarbeiteten Fassung. Das Junge Orchester Auenland erhellte die Kirche regelrecht damit. In „Mentis“, einer Weihnachtsfantasie von Thiemo Kraas beeindruckten dann vor allem die Trompeter, die immer wieder durch ihren sauberen Einsätze und zum Teil schnelle Passagen auffielen.

Hervorragend vorgetragen mit ihrer beeindruckenden Melodik wurde die Toccata in D-Moll von Johann Sebastian Bach, ursprünglich ein Orgelwerk, das für gewaltige Akkorde bekannt ist in der Orchesterfassung aber nichts von seiner Genialität einbüßt.

Coldplay zog vermutlich das erste Mal mit einem Stück in die Marienkirche ein. Koert: „Coldplay hat für uns am Freitag eine ganz neue Bedeutung bekommen.“ Bei neun Grad zog das Orchester da seine Generalprobe durch. „Die Eiszapfen hingen von den Trompeten“, sagte Koert scherzhaft. „Viva la vida“ (frei übersetzt: „Es lebe das Leben“) wärmte vermutlich den Musikern am Freitag und den Zuhörern am Sonntag Herz und Seele.

Sehr schön bei dem zweiten Konzert des Orchesters in der Marienkirche: Die beiden Schlagzeuger brachten sich hervorragend ein, übertrumpften aber niemals die Bläser.