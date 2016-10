Plattschnacker übernehmen Kommando

Heimatverein veranstaltet niederdeutsche Woche mit Musik, Literatur, Vorträgen und Ausstellung

+ Uwe Wahlers (v.l.), Jessica Krull, Christine Behrens und Jochen Beckmann gehören zu den Organisatoren der Jubiläumswoche des Heimatvereins Scheeßel. - Foto: Ujen

Scheeßel - Von Ursula Ujen. Für die Organisatoren des Heimatvereins Scheeßel stehen in diesem Jahr zwei bedeutende Zahlen auf dem Zettel: Einmal die Gründung des Vereins vor 111 Jahren und zum anderen der 40. Jahrestag seit der Wiedereröffnung des Kunstgewerbehauses im Jahr 1976. Das wollen die Brauchtumspfleger feiern, mit einer „Jubiläumswoche mit veel Platt“. Eine nicht zu unterschätzende Herausforderung – aber dank vieler Mitglieder, Unterstützer und Freunde konnte laut Vorsitzendem Uwe Wahlers für den Zeitraum vom 31. Oktober bis 6. November ein attraktives Programm auf die Beine gestellt werden.

„Alle haben an einem Strang gezogen“, erzählt Wahlers, „und so konnten wir durch die gute Kooperation beispielsweise mit der Scheeßeler Kirchengemeinde und der Gemeindeverwaltung, aber auch mit der Kulturinitiative und dem Heimatverein nahestehenden Personen unsere Ideen verwirklichen.“ Ein besonderer Dank gebühre dabei Ehrenmitglied Christine Behrens sowie Jochen Beckmann, ohne deren Wissen sowohl die Herausgabe des neuen Buches über das Kunstgewerbehaus sowie die Ausrichtung der Ausstellung nicht vorstellbar gewesen sei.

Die bereits laufende Ausstellung „Ernst Müller-Scheeßel und das Kunstgewerbehaus Scheeßel – Geschichte und Gegenwart“, die am Freitag, 4. November, in selbigem offiziell eröffnet werde, vermittle durch Informationstafeln, Möbel und andere kunsthandwerkliche Schaustücke einen Überblick über die Geschichte des 1908 eröffneten Gebäudes. Dieses wurde nach der Schließung als Ausstellungsraum für anspruchsvolles Mobiliar im Jahre 1918 laut Zeitzeuge Jochen Beckmann zeitweise ganz profan als Garage genutzt, bevor es 1976 wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt wurde.

„Momentan erlebt das Plattdeutsche wieder mehr Akzeptanz und Anerkennung“, stellt Wahlers erfreut fest. Daher laden die Verantwortlichen für Sonnabend, 5. November, zum generationsübergreifenden plattdeutschen Tandem-Lesewettbewerb in den Meyerhof ein: Eltern und Großeltern lesen mit Kindern oder Enkelkindern einen fünfminütigen Text, der dann bewertet und in jedem Fall prämiert werde, so der Vorsitzende. Vorkenntnisse seien dabei nicht erforderlich.

Satirische Alltagsbetrachtungen

Bereits am Dienstag, 1. November, ist ab 19.30 Uhr Jan Graf im Meyerhof zu Gast. Der aus der NDR-Reihe „Hör mal’n beten to!“ bekannte und mehrfach ausgezeichnete 43-Jährige bringe mit seinen satirischen Alltagsbetrachtungen auf Platt das Publikum zum Glucksen, versprechen die Brauchtumspfleger. Karten für fünf Euro sind in der Buchhandlung Wandel erhältlich.

Auch für Pastor Brunkhorst war es keine Frage, den Gottesdienst am Sonntag, 6. November, ab 10 Uhr in der St.-Lucas-Kirche in Scheeßel auf Plattdeutsch zu halten – lediglich die fehlende Information im Gemeindebrief bitte er zu entschuldigen.

Dass die interne Verabschiedung der ausscheidenden Ratsmitglieder am Montag, 31. Oktober, durch einen Vortrag von Hans-Hinrich Kahrs als Plattdeutschbeauftragter der Landesregierung für Schulen umrahmt wird, dürfte vielleicht überraschen, geschieht aber ebenfalls auf Initiative des Heimatvereins.

Lustig und maritim geht es am Donnerstag, 3. November, ab 15 Uhr im Nötel-Haus zu, wenn das Trio Fidi, Manni und Hannes unter dem Motto „Scheeßel Ahoi“ das Publikum zum Mitmachen animiert – für die Kulturinitiative Scheeßel (Kis) war die Kooperation nach der ersten gemeinsamen Zusammenarbeit im Fehling-Jahr 2012 selbstverständlich.

„Das wird bestimmt wieder ein Erfolg“

Dass man nie zu alt ist, Plattdeutsch zu lernen, wollen Uwe Wahlers und Iris Schröder in ihrem Plattdeutschkurs für Erwachsene beweisen, der ab 3. November an zehn Abenden im Weberhaus läuft.

Christine Behrens, die 1978 die erste plattdeutsche Woche des Heimatvereins und danach etliche Folgeveranstaltungen initiierte, ist sich mit den anderen Organisatoren sicher: „Das wird bestimmt wieder ein Erfolg, denn es ist einfach so: Die Leute lieben nach wie vor ihre plattdeutsche Muttersprache.“