Lokalpolitik im Kleinformat

Kirschstein bleibt Bürgermeister

+ Mit sechs Mitgliedern ist der Westerholzer Ortsrat um Wolfgang Kischstein (r.) seit der Kommunalwahl stark reduziert. - Foto: Röhrs

Westerholz - Von Matthias Röhrs. Wolfgang Kirschstein wirkt auch in den kommenden fünf Jahren als Ortsbürgermeister in Westerholz. Die Mitglieder des Ortsrates haben ihn während ihrer konstituierenden Sitzung am Mittwoch im Westerholter Kroog einstimmig im Amt bestätigt. Der SPD-Politiker musste sich anschließend allerdings Kritik gefallen lassen, weil er bei der Ortsratswahl im Zuge der Kommunalwahl im vergangenen September nicht für die Wählerliste Wir für Westerholz (WfW) angetreten war. Mit der Nebenwirkung, dass das Gremium stark an Größe verloren hat.

Die in gegenseitigem Einvernehmen vollzogenen Wahlen von Kirschstein und seinem Stellvertreter Ralf Münkel ließen kaum Zweifel aufkommen, dass Partei und Wählerliste in den kommenden fünf Jahren Hand in Hand arbeiten werden. Die fünf Ortsräte schlugen den SPD-Mann zur Wiederwahl vor und votierten für ihn. Im Gegenzug konnte Münkel bei seiner Wahl auf die Stimme Kirschsteins zählen. Des Weiteren sind Volker Bammann, Werner Miesner sowie die beiden Neuen Michael Miesner und Andreas Viets im Gremium dabei.

Trotz der Einigkeit blieb Kirschstein auf Nachfrage eines Westerholzers während der Einwohnerfragestunde die Einschätzung schuldig, ob das Festhalten an Parteibüchern im Ortsrat wirklich nötig ist. Hintergrund ist der Umstand, dass aufgrund der dadurch so ermöglichten Listenwahl am Ende insgesamt vier Sitze auf die Sozialdemokraten fielen. Fast 400 Personenstimmen konnte alleine der Ortsbürgermeister ohnehin für sich und seine Partei holen – nur etwa 150 Kreuze weniger als alle acht WfW-Bewerber zusammen. Etwa 100 Stimmen gab es beinahe gleichmäßig auf SPD und WfW verteilt. Da Kirschstein allerdings der einzige SPD-Bewerber war, bleiben die übrigen drei Sitze unbesetzt.

Kirschstein jedenfalls lehnte es ab, sein Vorgehen zu rechtfertigen. „Ich bin Mitglied der SPD“, nannte er lediglich als Grund für sein Handeln. Alleine anzutreten, sei sein eigenes Risiko gewesen. Dass er so viele Stimmen auf sich vereinen konnte, sei schließlich der Wille der Wähler gewesen.

Offenbar hatte die Reduzierung des Ortsrat für reichlich Diskussionen im Dorf gesorgt. Schließlich mussten neben Ingrid Hoffmann, die nicht wieder angetreten war, die drei ehemaligen Ortsräte Jork Bertram, Alfred Rathjen und Kay Rathjen verabschiedet werden. Die drei, die sich für ein vollständiges Gremium zur Wiederwahl gestellt hatten, sich nun allerdings mit der Position des Nachrückers zufrieden geben müssen. Bei der Verabschiedung schlug Kirschstein noch tröstene Töne an: Er wisse um ihre Enttäuschung.