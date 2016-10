Kurze Wege, moderne Logistik

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Kurze Wege, moderne Ausstattung, vorbildliche Logistik: „Arbeiten leichter gemacht“, heißt es seit Montag für die elf Mitarbeiter des Gemeindebauhofes. Auf dem neuen, Betriebsgelände an der Rudolf-Diesel-Straße wurden nach dem Umzug aus der Liegenschaft am Vahlder Weg sämtliche Arbeitsabläufe optimiert. Davon überzeugten sich am Montagnachmittag rund 60 interessierte Bürger, Kommunalpolitiker und Firmenvertreter, die selbst das trübe Wetter nicht davon abhalten konnte, der offiziellen Einweihung beizuwohnen.

+ Zur Einweihung übergibt Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele dem Bauhofleiter Pedro Müller einen Miniatur-Einsatzwagen. © Heyne

Moderne Zeiten verlangen offenbar moderne Begriffe. Darum firmiert der Bauhof auch nicht mehr unter dem Namen Bauhof. „Fachdienst Straßen und Grün“ steht stattdessen nun in großen Buchstaben auf einem am Giebel angebrachten Schild, unter dem die geladenen Gäste Montagnachmittag in das Gebäudeinnere pilgerten. Für die Mitarbeiter sei der Umzug vom viel zu beengten Betriebsstandort ins Scheeßeler Industriegebiet ein riesiger Motivationsschub, erklärte Bauhof- und Standortleiter Pedro Müller. „Die neue Halle erleichtert und optimiert das Arbeiten“, betonte er. Die Fahrzeuge könnten direkt in der Werkstatt be- und entladen werden. Das lästige Umrangieren gehöre der Vergangenheit an. Und auch der Standort, vom dem aus alles nun schneller zu erreichen sei und in einem Gewerbegebiet ohne angrenzende Wohnbebauung liege, sei von großem Vorteil, spare Zeit und Geld.