Schnitzer Uwe Hartmann bringt Erzgebirgskunst nach Niedersachsen

Holzkünstler aus Leidenschaft

Die Schnitzereien und kleinen Figuren sind ein Blickfang auf Hartmanns Marktstand.

Westervesede - Von Cathleen Jürges. Jeder kennt sie aus der Advents- und Weihnachtszeit: Die Lichterbögen, oder auch Schwibbögen genannt. Kaum vorstellbar, dass diese aus dem Erzgebirge stammende Holzkunst auch in einer kleinen Schnitzstube in Westervesede entsteht. Uwe Hartmann machte seine Leidenschaft zur Schnitzkunst schon vor Jahren zu seinem Hobby.

Es riecht nach Leim und Holz. In jeder Ecke finden sich Werkzeuge und Holzplatten und hier und da steht ein halbfertiger Schwibbogen. In der kleinen „Schnitzkunststube“ werden kleine und große Kunstwerke aus Holz geboren. Linde und Birke, das sind die Hölzer die Hartmann hauptsächlich verwendet, und aus denen er am Ende einer langen Handarbeit einen Schwibbogen herstellt.

„Ich habe schon als Kind angefangen zu schnitzen. Und so hat sich das über die Jahre weiterentwickelt“, erzählt der gebürtige Erzgebirger. Dort hat er das Handwerk unter anderem auch im Elternhaus gelehrt bekommen.

Der Name Schwibbogen stammt aus dem Bergbau im Erzgebirge. So wird auch das „Mundloch" zum Stollen bezeichnet. Daher hat der Lichterbogen, den sich viele zur Adventszeit in die Fenster stellen, seine Form.

Neben den vielen Schwibbögen fertigt Hartmann aber auch noch ganz andere Sachen aus Holz an. Auf seinem Stand beim Weihnachtsmarkt in Posthausen reihen sich Teelichthalter, Holzpyramiden und Wandbilder dicht an dicht nebeneinander. Und viel detailreicher, hölzerner Baumschmuck baumelt von der Decke des Marktstandes. Ralf Reuter leitet den Verkauf und ist nun schon das zweite Jahr dabei.

„Heute ist schon eine ganze Kiste von den kleinen Figuren weggegangen“, sagt er, woraufhin Hartmann doch sehr erstaunt reagiert. Der Verkauf ist nämlich deutlich zurückgegangen. Die Kunden bleiben fasziniert stehen, nehmen die eine oder andere Kleinigkeit mit. Dass es ein Schwibbogen über die Ladentheke schafft, ist allerdings selten geworden.

„Wir haben einen Verkaufseinbruch in den letzten Jahren erlebt. Das ist mindestens ein Rückgang von 60 Prozent, wenn nicht sogar 70. Uns fehlt einfach die Laufkundschaft hier", sagt Hartmann. „Vor gut zehn Jahren gingen die weg wie nichts. Da sind wir gar nicht so schnell mit dem Einpacken hinterher gekommen, weil die Leute nur gekauft haben."

Zehn bis 20 Stunden Arbeitsaufwand kostet ein einzelner Schwibbogen. Der gebürtige Sachse holt sein Lieblingskunstwerk vom Regal. „Der ist besonders schön wegen der 3D-Optik und den habe ich auch mit ganz viel Liebe geschnitzt“, sagt er. Auf dem Schwibbogen tummeln sich kleine Waldtiere neben Waldarbeitern in einer Winterlandschaft. Die Schwibbögen variieren preislich sehr stark je nach Aufwand und Details. Zwischen 45 und 230 Euro kostet so ein Kunstwerk.

Leider sorge auch die viele Billigware aus den fernöstlichen Ländern für den starken Verkaufsrückgang. Deshalb wirbt Uwe Hartmann mit seinem Markenzeichen „Original Erzgebirge“.

Zum Glück ist die Erzgebirgskunst nicht die einzige Geldquelle für Hartmann. „Ich mache es hauptsächlich als Hobby und gleichzeitig ist es eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Und wenn ich sehe, wie sich die Leute, die die Schwibbögen kaufen, daran erfreuen, dann weiß ich, dass es sich gelohnt hat.“