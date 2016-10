30-Jährige aus Schneverdingen nach Unfall in Bartelsdorf gefunden

Update: Polizei findet Frau in Nähe des Einsatzortes

Bartelsdorf - Die zunächst vermisste Unfallfahrerin aus Schneverdingen ist gefunden. Sie steht laut Polizei zwar unter Schock, sei aber nicht schwer verletzt. Sie wurde rund 500 Meter vom Unfallort gefunden, weitere Details folgen.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften suchte die Rotenburger Polizei nach der vermissten Fahrerin eines verunglückten VW Polo. Der Kleinwagen war nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall an der Straße Moorkamp in Bartelsdorf ausgebrannt aufgefunden worden. Von der vermeintlichen Fahrerin, einer 30-jährigen Frau, fanden die Beamten zunächst keine Spur.

Bei der Überprüfung der möglichen Fahrtstrecke in Richtung Westervesede entdeckte die Polizei an der Kreisstraße 211 in regelmäßigem Abständen persönliche Gegenstände. Zuerst konnte die vermisste und vermutlich auch verletzte Frau nicht gefunden werden, heißt es von den Beamten. An der Suche beteiligen sich auch mehrere anliegende Feuerwehren. Die Polizei habe einen Polizeihund, speziell für die Suche nach Menschen, angefordert.

Weitere Details zum Unfallhergang und zum Zustand der gefundenen Frau will die Polizei in Kürze veröffentlichen.

mk