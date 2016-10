Unbekannte versuchen Autoscheibe mit Stein zu zerstören und scheitern

Ungeschickte Diebe

Rotenburg - Mit einem Stein haben unbekannte Täter versucht die Scheibe eines Autos einzuschlagen - erfolglos. Sie beschädigten stattdessen ein weiteres Fahrzeug.

Am Montag versuchten Unbekannte zwischen 5 und 15.30 Uhr auf dem P+R-Parkplatz am Rotenburger Bahnhof in ein geparktes Auto einzudringen - ohne Erfolg.

Sie warfen einen Stein gegen die Seitenscheibe eines Chevrolets. Die Scheibe hielt jedoch stand und der Stein flog gegen einen Peugeot, der auf dem Nachbarparkplatz abgestellt war. Beide Fahrzeug wurden beschädigt. Die Täter blieben ohne Beute und flüchteten.

