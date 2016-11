Trauer um engagierten Rotenburger

Dr. Heinrich-Wilhelm Rinck ist tot

Rotenburg - Rotenburg trauert um Dr. Heinrich-Wilhelm Rinck. Der angesehene Rechtsanwalt und Notar ist am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben.

+ Dr. Heinrich-Wilhelm Rinck Nicht nur als Jurist hat sich Rinck in Rotenburg und weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus einen Namen gemacht. Jahrzehntelang engagierte er sich in vielen Bereichen. Von 1967 bis 2001 gehörte der gebürtige Rotenburger dem Stadtrat an. Im Finanzausschuss führte er viele Jahre als Vorsitzender Regie. Rinck war Stadtältester und galt als pflichtbewusst, auf ihn war Verlass. 20 Jahre lang hat er sich im Vorstand der Stadtkirchengemeinde eingebracht, mehr als 45 Jahre war er im Lektorendienst der Stadtkirche tätig, er gehörte viele Jahre dem Kirchenkreistag an, war Mitglied im Kuratorium der Rotenburger Werke sowie des Diakonissen-Mutterhauses, saß im Verwaltungsrat der Sparkasse sowie im Aufsichtsgremium des Matthias-Claudius-Heimes. Im Reit-Club Rotenburg hatte Heinrich-Wilhelm Rinck drei Jahrzehnte lang als Vorsitzender die Zügel in der Hand, er war einst Gründungsmitglied im Rotary-Club Rotenburg, Mitglied im Rotenburger Schützenkorps sowie im Anwaltverein.

Ein halbes Jahrundert lang hat Rinck als Anwalt gearbeitet, aber bis ins hohe Alter machte er sich noch nahezu täglich auf den Weg in die Kanzlei, weil er sich verantwortlich fühlte, sich viele Mandanten zunächst weiterhin an ihn persönlich wandten und sein Rat von den jüngeren Kollegen gefragt war.

Bescheiden gegenüber sich selbst und großzügig gegenüber anderen Menschen – so beschreiben ihn die, die ihn am besten kannten. Er war vielen Menschen verbunden, pflegte seine Kontakte und hielt auch Freundschaften in der Ferne aufrecht. Und es war ihm immer auch wichtig, sich gesellschaftlich zu engagieren, um Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen. Nach den Erlebnissen des Krieges lag es ihm am Herzen, sich in der Politik einzubringen sowie die Arbeit von Kirche und Diakonie zu stärken. Er wird der Kreisstadt fehlen. - men