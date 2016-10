Toby Little stellt Fragen an die Welt

Achtjähriger aus England präsentiert sein Buch

Rotenburg - Schnipsel mit Adressen wechseln den Besitzer, Buntstifte malen kleine Kunstwerke auf Papier, und Kinderaugen blicken an die Decke – auf der Suche nach Fragen für ihre neuen Brieffreunde. So sah die Vorstellung des Buches „Liebe Welt, wie geht es dir?“ von Toby Little in der Rotenburger Stadtbibliothek aus.

Mit fünf Jahren hatte Tobias Little beschlossen, einen Brief in jedes Land der Welt zu schicken. Er wollte damit zeigen, „wie schön die Welt ist“ und ganz nebenbei noch etwas lernen. Seine Inspiration war das Schulbuch „A Letter to New Zealand“ von Alison Hawes. Mittlerweile haben rund 1.000 Briefe das Haus der Familie Little in England verlassen.

Am 16. Juni 2013 ging der erste Brief an Patricia nach Hawaii: Drei Sätze, für die Toby rund 45 Minnuten benötigte, erzählt er. Heute geht das schneller. Nach etwa vier Monaten hatte Toby alle 193 von den Vereinten Nationen als Mitglieder anerkannte Länder erreicht. Ziel erfüllt! Aber ein Ende ist deshalb nicht in Sicht. „Ich werde weiterschreiben, bis ich erwachsen bin“, sagt Toby. Dann möchte er Zoologie studieren und die Welt bereisen.

Jetzt sitzt Toby aber erstmal in der Stadtbibliothek neben seiner Mutter Sabine Little und beantwortet Fragen der Klasse 4b der Stadtschule:

– „Wo wohnst du?“ – Sheffield. Das ist ungefähr so groß wie Bremen, fügt Christine Braun, Leiterin der Bibliothek, hinzu.

– „Woher kam dein schönster Brief?“ – Vom Südpol. Von dort erreichte ihn zum sechsten Geburtstag ein Foto mit einem Happy-Birthday-Banner.

– „Wo schläfst du in Rotenburg?“ – Bei Oma und Opa. Nicht nur das überrascht die Schüler, sondern auch die Deutschkenntnisse von Toby. Lediglich der englische Akzent verrät die Herkunft des Achtjährigen. Seine Mutter, Sabine Little, stammt aus Rotenburg. Mit 18 Jahren ging sie zum Studieren nach England – und blieb. Regelmäßig besucht die Familie Little die Großeltern in Rotenburg.

Die Viertklässler haben sich rund eine Woche mit Klassenlehrerin Anneka Kluba auf diesen besonderen Ausflug vorbereitet und stellen ihre Fragen sogar teilweise auf Englisch.

Tobys Briefe sind ebenfalls größtenteils auf Englisch verfasst. Obwohl er Deutsch schöner findet, wie er verrät. Die Adressen kamen von Bekannten, Freunden, Freundesfreunden, hilfsbereiten Personen und dann, nachdem Tobys Projekt durch die Erwähung auf einer Webseite große Aufmerksamkeit bekam, auch von Fremden via Facebook oder E-Mail. „Manchmal kommt einfach die Bitte, nach einem Brief. Dazu Name und Adresse“, sagt Sabine Little.

Auch Antworten per E-Mail erreichen Toby, „aber die zählen wir nicht“. Umso beachtlicher die Zahlen: 1.032 geschriebene Briefe, 447 Antworten. Diese werden auf der Webseite writingtotheworld.com immer aktualisiert. Auf via Facebook hält Toby seine rund 8.500 Fans auf dem Laufenden.

Die Adressen, die Toby mit in die Stadtbibliothek gebrachte hatte, sind einem Facebook-Aufruf zu verdanken.

So konnten die Schüler ihre eigenen Briefe verfassen – für einige war das der erste überhaupt. Bilder und Fragen auf buntem Papier finden so ihren Weg nach England, Brasilien oder Neuseeland.

