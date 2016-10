Soldaten büffeln Englisch

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Es ist eine Ausbildung, die für die Soldaten der zweiten Kompanie des Jägerbataillons 91 aus der Rotenburger Lent-Kaserne ganz anders ist als gewohnt. Ab 2018 sind sie Teil einer speziellen Einsatzgruppe der Nato, die sich durch sehr hohe Einsatzbereitschaft auszeichnet. Im Rahmen dieser arbeiten sie mit Kameraden aus den Niederlanden oder auch aus Norwegen zusammen – kommuniziert wird dabei auf allen Ebenen in englischer Sprache. Damit das gut funktioniert, vertiefen sie bereits jetzt ihre Kenntnisse.

+ Hauptgefreiter Mirco Baron liest nach der ersten Lektion vor.

„I am Harold Beel“, stellt sich der Englischlehrer der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) seinen neuen Schülern vor. In dieser Woche soll er in nur 40 Unterrichtsstunden zwölf Soldaten so weit bringen, dass sie Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke auf Englisch verstehen. Zudem sollen sie sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen können. In denen geht es in der Regel um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge. Zwar haben die Männer in der Schule Englisch als Unterrichtsfach gehabt, dennoch ist bis Freitag kräftig büffeln angesagt. Bei den Offizieren und Unteroffizieren ab dem Rang eines Feldwebels gehört das Fach Englisch noch zur Regelausbildung. Allerdings: „In der untersten militärischen Ebene, den bei Mannschaften, ist es keine Pflicht. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass bei Auslandseinsätzen auch dort Kommunikation funktionieren muss“, erklärt Einheitsführer Sven Schuster.