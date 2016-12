Ein Schutzgebiet ohne große Wirkung

Politische Diskussion um das Schwingetal wirft erneut grundsätzliche Fragen auf

+ Ökologisch hochwertig ist das intensiv genutzte Schwingetal nicht wirklich. Im Behördendeutsch ist von „artenarmen Intensivgrünland“ die Rede. - Foto: Landkreis

Rotenburg - Von Michael Krüger. Nach dem großen Streit über die Ausweisung des Naturschutzgebiets Beverniederung gerät nun das Schwingetal ins Blickfeld der Kreispolitik. Wieder geht es darum, wie ein Ausgleich zwischen Naturschutz und Landwirtschaft geschaffen werden kann – zwar weniger lautstark, aber mit Blick auf die Verpflichtungen des Landkreises nach EU-Vorgaben durchaus richtungsweisend.

Die Kernfrage: Wie hoch müssen die Anforderungen sein, damit man noch guten Gewissens von einem Schutzgebiet sprechen kann? Das Schwingetal betreffend ist die Antwort recht einfach, weil man sich am Nachbarlandkreis Stade orientieren kann, auf dessen Gebiet der größte Teil liegt und der diesen bereits als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen hat. Diese Kriterien, ergänzt um einige wenige eigene Punkte, hat die Kreisverwaltung übernommen und im Umweltausschuss zur Empfehlung vorgelegt. Der spricht sich auch einstimmig dafür aus, allerdings enthält sich die Opposition aus SPD, Grünen und AfD – weil es eben doch wieder ums Grundsätzliche geht.

Die 40 Hektar künftiges Naturschutzgebiet auf Rotenburger Seite erstrecken sich von der Kreisgrenze zum Landkreis Stade östlich von Hof Schierel (Stadt Bremervörde, Gemeinde Elm) bis rund einen Kilometer nach Südosten entlang der Schwinge. Sie befinden sich in der naturräumlichen Einheit „Zevener Geest“ im Naturraum „Stader Geest“. Das gesamte Gebiet umfasst die Niederung der Schwinge von Schierel bis zur Einmündung in die Elbe in Stade inklusive mehrerer Nebengewässer. Schützenswert sei der Bereich, weil die Schwinge ein wichtiger Lebensraum für den Fischotter, für Fischarten und Neunaugen sowie für zum Teil gefährdete Pflanzenarten wie die Sumpfdotterblume sei.

Anders als Stade will Rotenburg seinen Teil des Schwingetals nicht nur als Landschaftsschutzgebiet (LSG), sondern als Naturschutzgebiet (NSG) ausweisen. Das habe für Flächenbewirtschafter den Vorteil, dass diese einfacher einen Erschwernisausgleich bei der Landwirtschaftskammer geltend machen könnten. Vor allem geht es um intensiv genutztes Grünland, und da entzündet sich der bekannte Streit zwischen den politischen Fronten im Kreistag: Wie weit dürfen Einschränkungen für Landwirte gehen?

CDU-Umweltpolitiker Heinz-Hermann Holsten bestätigt, dass die Formulierungen in der Schutzgebietsverordnungen von Stade und Rotenburg „identisch“ seien, nur in Rotenburg in einem NSG mündeten. Für seinen SPD-Gegenpart Volker Kullik ist genau das der Knackpunkt: „Unsere NSG-Maßstäne sind mittlerweile so schwach, dass sie den Charakter von LSG-Ausweisungen haben.“ Die Flächen, die weiterhin bewitrschaftet werden dürften, seien mehr oder weniger „ökologisch tot“. Die Kreisverwaltung spricht von der „naturfern ausgebauten, langsam fließenden, nährstoffreichen Schwinge“. Im Klartext: Ein besserer Graben, gut gefüllt mit Gülle. SPD, Grüne und AfD enthalten sich in der Frage der Schutzgebietsausweisung, weil laut Kullik „die Befürchtung besteht, dass Naturschutzgebiete einen immer niedrigeren Status bekommen“. Bei künftigen Projekten an der Oste und Wümme müsse man deutlich höhere Maßstäne festlegen.

Noch deutlicher wird der Kreisnaturschutzbeauftragte Dirk Israel. „Die Schwinge befindet sich in einem Zustand, schlechter kann es gar nicht sein“, kritisiert er. „Mit diesem Verordnungsentwurf wird dieser Zustand auf Dauer zementiert, da wird sich nichts ändern.“ Die Ausweisung als Schutzgebiet in dieser Form bringe wenig.