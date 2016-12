Mythen zum Winter- und Weihnachtswetter 

Faktencheck

+ © Menker Winterlich ist das Wetter in den vergangenen Tagen zwar gewesen, und nach dem Nebel zeigte sich die Landschaft bei Sonnenschein auch ganz in weiß. Aber Rückschlüsse auf das Weihnachtswetter lassen sich daraus noch nicht ziehen. © Menker

Rotenburg - Von Reinhard Zakrzewski. Das Wetter ist eigentlich immer ein Thema, besonders zu den Hauptjahreszeiten im Sommer und Winter und vor allem in Bezug auf Weihnachten. „Früher waren die Winter kälter und an Weihnachten lag viel öfter Schnee“ – wer kennt diese Behauptungen nicht? Dass die Winter früher strenger waren als heute, ist richtig und falsch zugleich.

Richtig ist, dass die Winter mit dem ersten großen Schub der Klimaerwärmung seit Beginn der 1990er tendenziell milder, regnerischer und damit auch schneeärmer geworden sind. Falsch ist, dass es heute nicht mehr ordentlich kalt werden kann. Großwetterlagen mit der Zufuhr arktischer Winterluft aus Osten sind nach wie vor möglich.

Dazu braucht es nur ein standhaftes Hochdruckgebiet in der richtigen Position über Nordeuropa. An seiner Ostflanke können dann arktische Luftmassen vom Nordpol über Nordsibirien und Nordwestrussland zu uns gelangen oder auf direktem Weg aus dem sibirischen Kälteklotz ausfließen. So geschehen zuletzt im Winter 2009/2010, als auf einen schon frostigen Dezember ein brutal kalter und verschneiter Januar und ein ebenfalls kalter schneereicher Februar folgte.

Mehr als zwei Grad zu kalt

Insgesamt endete dieser letzte kernfeste Winter um mehr als zwei Grad zu kalt. Auf über vier Grad unter normal brachte es davor der Eiswinter 1995/96, der in Mitteleuropa zu den kältesten fünf des 20. Jahrhunderts gehörte. Im Wattenmeer türmten sich riesige Eisbarrieren, die westliche Ostsee war großflächig zugefroren, Kanäle und selbst große Flüsse waren wochenlang von Eismassen blockiert.

Dass weiß gepuderte Weihnachten heute seltener sind als früher ist höchstens tendenziell richtig. Schnee zum Christfest war schon zu Urgroßvaters Zeiten die Ausnahme. Hintergrund ist das ungeliebte Weihnachtstauwetter, das eines der treffsichersten Witterungsregelfälle (Singularitäten) überhaupt ist. Dabei weht mit stürmischen West- bis Südwestwinden meistens zwischen dem 24. und 29 Dezember milde und feuchte Atlantikluft nach Mitteleuropa.

Diese kann eine bereits vorhandene Schneedecke bis in hohe Mittelgebirgslage abschmelzen lassen. In Rotenburg und umzu hat das Weihnachtstauwetter die traurig hohe Wahrscheinlichkeit von 80 bis 90 Prozent. Das heißt: Innerhalb von zehn Jahren kann das Christkind nur ein- bis zweimal oder durchschnittlich alle fünf bis zehn Jahre mit dem Schlitten zur Bescherung vorfahren. Zuletzt gelang dies perfekt vor sechs Jahren an Weihnachten 2010, als ganz Deutschland – was nur sehr selten vorkommt – tief verschneit war. Rotenburg meldete an den Feiertagen bis zu 25 Zentimeter der weißen Pracht und klirrend kalte minus 13 Grad in der Heiligen Nacht.

Fazit: Trotz der Klimaerwärmung können die Winter in Mitteleuropa immer noch eisig und schneereich sein – in Zukunft aber wohl seltener. Das gilt tendenziell auch für Schnee zum Fest. Nach fünf grün angestrichenen Weihnachten ist stimmungsvolles Schneegestöber in diesem Jahr aber eigentlich mal wieder dran.