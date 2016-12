Rund 30 Jahre Löwen-Punsch

Lions-Club ist Urgestein auf Nikolausmarkt

+ © Heinz Goldstein Der Nikolaus persönlich begrüßte die Besucher des Marktes rund um Weihnachten in der Rotenburger Innenstadt. Sehr zur Freude der jüngeren Marktbesucher verschenkte er Süßigkeiten und Obst mit besten Grüßen von der IG-Citymarketing. © Heinz Goldstein

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Am Glühweinstand der Rotenburger Lions direkt an der Geranienbrücke herrscht beste Stimmung. Es dämmert bereits, die Temperaturen fallen auf Minusgrade. Da wärmt so ein heißer Punsch mit oder ohne Alkohol die Besucher des Nikolausmarktes von Innen richtig auf. Seit rund 30 Jahren verkauft der Rotenburger Club heiße Getränke und Kekse in der Vorweihnachtszeit, um das eingenommene Geld später in der ganzen Welt zu spenden.

Seit 2009 veranstaltet die Rotenburger IG-Citymarketing den Nikolausmarkt in der Innenstadt. Vor dieser Zeit hat es vor der Stadtkirche (1988), dem Stadtstreek und auf dem Pferdemarkt kleinere Weihnachtsmärkte gegeben – daran erinnern sich viele Rotenburger. Die Lions sind von Anfang an mit dabei.

+ Die Lions hatten beim Punschausschank alle Hände voll zu tun. So wie hier auch Dietrich Marreck (r.) und Rolf Damke. © Heinz Goldstein „In der Club-Chronik wird erstmals im Dezember 1987 vom Lions-Glühweinstand in der Großen Straße vor dem Haus Sasse (heute Mediengruppe Kreiszeitung) berichtet, ohne auf den Weihnachtsmarkt Bezug zu nehmen. 1988 waren wir auf dem Weihnachtsmarkt an der Stadtkirche mit dabei“, erklärt Pressesprecher Erhard Grunhold. Initiatoren seien damals der Präsident Adolf Hauskeller und Jürgen Dehn gewesen.

Als 1990 kein Weihnachtsmarkt stattfand, habe der Lions Club dennoch auf der Geranienbrücke einen Glühweinstand eingerichtet. Immer mit dem Bestreben, Gelder für wohltätige Zwecke zu sammeln, um im Sinne der Lionsziele für die bürgerliche, kulturelle, soziale und allgemeine Entwicklung der Gesellschaft einzutreten, betonen die Lions bei einem Glühweingespräch am Stand.

Die Organisation für den Aufbau und Betreiben haben bis 2010 Reinhardt und Annelie Studtmann durchgeführt. Aktuell haben Felix und Gudrun Aschern sowie Ralf Wiebusch diesen Job übernommen. Seitdem sind auch die Leas (die Löwendamen) mit ihrem beliebten Tombola-Stand gleich nebenan mit dabei. In den 1980er Jahren war der Stand noch ausgeliehen.

Die jetzige Hütte ist selbst konstruiert und jahrelang im Einsatz gewesen und 2012 grundlegend saniert worden. Das heutige Konzept mit der Überdachung habe sich bewährt. 40 Lions sind beim Aufbau und Ausschank im Einsatz. Der Bereich ist bei den Besuchern sehr beliebt. „Man trifft sich und kommt sofort in Plaudern“, so Grunhold.

Die Leute am Glühweinstand zahlen auch gerne mal einen Euro drauf. „Wir sehen darin Anerkennung für unsere Bemühungen und Unterstützung für die Hilfsmaßnahmen“, so der Lions-Sprecher. Im nächsten Jahr feiern die Lions auf dem Nikolausmarkt ihr 30-jähriges Hüttenfest – und das ist gut so.