Polizei sucht Zeugen nach rücksichtlosem Fahrverhalten

Vorfall am Donnerstagmorgen

Rotenburg - Äußerst rücksichtslos hat sich am frühen Donnerstagmorgen der Fahrer eines Audi mit Hamburger Kennzeichen an der Kreuzung Mühlenstraße / Burgstraße in Rotenburg verhalten.

Gegen 6.40 Uhr habe sich der Fahrer des grauen Audi A 4 einer wartenden Fahrzeugschlange vor der Ampelkreuzung genähert, so die Beamten. Anstatt sich den wartenden Autos anzuschließen, überholte der Pkw rechts über die Abbiegespur.

Trotz Rotlichts überfuhr er die Kreuzung und setzte seine Fahrt in Richtung Ärztekreuzung fort. Dabei beachtete er auch nicht die Vorfahrt eines 61-jährigen Radfahrers, dessen Ampelphase grün zeigte. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 04261 / 9470 zu melden.

jet