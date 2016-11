55 Päckchen an Simbav übergeben

Rotenburger Kaufleute aus der Innenstadt unterstützen sozial schwache Familien

+ Gesine Griephan (mit Mütze) von Simbav mit dem „Packteam“ der Kaufleute aus der Innenstadt.

Rotenburg - Kurz bevor das fröhliche Treiben rund um den Nikolausmarkt vom 2. bis 4. Dezember einsetzt, haben die Rotenburger Kaufleute der Innenstadt an die gedacht, die sich am Wochenende nicht so unbeschwert ins Vergnügen stürzen können. Deshalb haben sie 55 Nikolauspäckchen für Familien in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen gepackt, die an die Gesine Griephan vom Verein Simbav übergeben wurden. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins werden nun dafür sorgen, dass die Päckchen in ausgewählten Rotenburger Familien Freude bereiten. - go