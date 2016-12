Nicole Glitz übernimmt Vorsitz im Verein Tschernobylhilfe Rotenburg

Neue Chefin nach 20 Jahren

+ Der Verein Tschernobylhilfe Rotenburg hat eine neue Vorsitzende. Nicole Glitz hat den Posten von Karla Kambach übernommen. Hans-Christian Schönfeld (l.) und Rudolf Schwiebert gehören weiterhin dem Vorstand an. - Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Der Verein Tschernobylhilfe Rotenburg hat eine neue Vorsitzende: Nicole Glitz aus Bötersen hat den Chefposten von Karla Kambach übernommen. 20 Jahre nach der Gründung des Vereins nun also der erste Führungswechsel. Es bleibt die einzige Veränderung im Vorstand.

Erwin Dase macht als stellvertretender Vorsitzender weiter, Rudolf Schwiebert hat weiter die Kasse im Blick, Hans-Christian Schönfeld bleibt Schriftführer und Winfried Reichel kümmert sich um das Spendenlager des Vereins in der Lent-Kaserne. „Wir hoffen sehr, dass neben Nicole Glitz schon bald weitere jüngere Mitglieder in unseren Verein kommen und auch Verantwortung übernehmen“, sagt Schwiebert.

Die neue Vorsitzende ist 36 Jahre jung und Restaurant-Fachfrau. Durch ihren Vater Winfried Reichel war sie vor sechs Jahren mit dem Verein in Kontakt gekommen. Auch ihr Mann Michael engagiert sich und lenkt bereits seit mehreren Jahren als zweiter Fahrer den Lastwagen, mit dem es einmal im Jahr nach Polen geht.

Ursprünglich hatte der Verein regelmäßig ein oder zwei Hilfstransporte in die weißrussische Region Gomel auf die Beine gestellt. „Das können wir als kleiner Verein aber nicht mehr stemmen“, sagt Schwiebert. Der organisatorische Aufwand und auch die Kosten für einen solchen Hilfstransport übersteigen die Kapazitäten des Vereins. Daher steuert die Tschernobylhilfe Rotenburg seit nunmehr zehn Jahren die polnische Region Masuren an. „Unsere Anlaufpunkte sind nach wie vor die beiden Sozialstationen in Angerburg und Rastenburg“, sagt Nicole Glitz.

Von dort aus werden die Hilfsgüter an die Menschen verteilt. „Der Bedarf ist immer noch enorm“, unterstreicht Hans-Christian Schönfeld die Bedeutung der regelmäßigen Hilfsmaßnahmen. Denn nicht selten werde der Verein mit der Frage konfrontiert, ob das überhaupt sein muss. Schließlich sei Polen doch inzwischen Mitglied der EU. „Genau darin liegt für viele Polen vor allem in den abgelegenen, ländlichen Regionen das Problem“, antwortet er dann. Die Arbeitslosigkeit sei verhältnismäßig hoch, und die Armut insbesondere bei den älteren Menschen groß.

„Meine Oma kommt aus Ostpreußen. Ich mag das Land und die Leute“, schwärmt die neue Vorsitzende. Sie versuche sogar, etwas Polnisch zu lernen. Aber das sei schwer. Leichter falle es ihr da schon, sich für eben diese Menschen zu engagieren. Auch sie opfert für die Hilfstransporte eine Woche Urlaub und nimmt eigenes Geld in die Hand, um einen Teil der Kosten zu sichern.

Denn viel Geld hat der Verein mit seinen nur noch 21 Mitgliedern nicht – obwohl er seinen Jahresbeitrag gerade erst von 20 auf 40 Euro erhöht hat. „Ohne die Unterstützung der beiden Kreisgemeinschaften Angerburg und Rastenburg könnten wir die Transporte gar nicht mehr finanzieren“, sagt der Schatzmeister, der froh darüber ist, auch für den Lastwagen der Spedition Oetjen in Rotenburg keinen Cent überweisen zu müssen.

Es geht also weiter in Richtung Polen – die nächste Fahrt ist für den Juli kommenden Jahres geplant. Bis dahin werden wieder Sachspenden angenommen. Und vielleicht gibt es dann ja auch schon neue Mitglieder, die mit anpacken möchten.

Die Fakten

Der 1996 zunächst unter dem Namen Kultur- und Förderverein der Region Tschernobyl/Gomel gegründete und heutige Verein Tschernobylhilfe Rotenburg hat im Verlauf der vergangenen 20 Jahre 29 Hilfstransporte auf die Beine gestellt. 17 davon führten sie in die weißrussische Region Gomel, zwölf weitere bisher nach Polen in die Region Masuren.

Empfänger der Hilfsgüter sind Seniorenheime, Krankenhäuser, Kinderheime, Kindergärten und Schulen, Gemeinden sowie Sozialstationen.

Bei den Sachspenden handelt es sich vor allem um Ober- und Unterbekleidung, Schuhe, Decken, Bettwäsche, Handtücher, Toilettenartikel, Reinigungsmittel, Krankenhaus- und Pflegebedarf, Rollatoren, Rollstühle, Gehgestelle, Pflegebetten und Toilettenaufsätze. Benötigt werden immer auch OP-Bekleidung, Sterilisationsmittel, Infusionskanülen und Einwegspritzen.

Ohne Partner vor Ort geht es nicht: In Angerburg und auch in Rastenburg steuern die Helfer mit dem Transport die beiden Sozialstationen an. Diese kümmern sich anschließend darum, dass die Hilfsgüter verteilt werden. Der Verein kontrolliert das.

Gebraucht werden Sachspenden aus der Bevölkerung. Die Spendenbereitschaft ist nach wie vor sehr groß. Das sagt der Vorstand, der sich dafür auch in diesem Jahr bei allen Spendern bedankt.

Die Spenden werden von den Vorstandsmitgliedern persönlich angenommen, die dafür sorgen, dass die Waren ins Lager gelangen. Wer dem Verein etwas anzubieten hat, kann sich an Rudolf Schwiebert unter der Telefonnummer 04266 / 442, an Hans-Christian Schönfeld unter der 04267 / 498, an Erwin Dase unter 04264 / 9405 oder an Winfried Reichel unter 04268 / 94125 wenden.

Weitere Informationen – auch zu den bisherigen Hilfstransporten – gibt es im Internet.

www.tschernobylhilfe-row.net