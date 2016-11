CDU-Wahlkreiskonferenz: Klare Mehrheit für Rösel

Bundestag-Kandidatin

+ © Buschmann Letztlich eine klare Sache für die Grindel-Nachfolgerin Kathrin Rösel (3.v.r.) – sie hat sich klar als Bundestagskandidatin gegen Ulrike Jungemann (3.v.l.) durchgesetzt. © Buschmann

Walsrode/Rotenburg - Von Ulf Buschmann. Die CDU-Mitglieder setzen auf Kontinuität. Neulinge müssen sich erst einmal ihre Sporen verdienen. Das ist die Botschaft der CDU-Wahlkreiskonferenz in Walsrode am Sonnabend. Wie bereits die Sozialdemokraten am Freitag haben die Christdemokraten dort ihre Kandidatin für den Wahlkreis 35 „Heidekreis-Rotenburg 1“ bestimmt.

Das Rennen machte Kathrin Rösel. Die Nachrückerin für Reinhard Grindel gewann klar gegen ihre Mitbewerberin Ulrike Jungemann. Von 295 stimmberechtigten Mitgliedern sprachen sich 206 für Rösel und 89 für Jungemann aus.

Eine echte Kampfkandidatur wie hier und da vermutet, blieb bei den CDU-Leuten aus Rotenburg und dem Heidekreis aus. Dass es eine klare Sache für Rösel werden würde, vermuteten einige Zuhörer schon nach ihrer Vorstellung. Rösel, bis zu ihrem Einzug in den Bundestag Erste Samtgemeinderätin in Wesenberg im Landkreis Gifhorn, traf den Nerv der meist älteren männlichen CDU-Mitglieder. Erst Mitte Oktober hatte die Sottrumerin Andrea Kaiser ihre Kandidatur bei der CDU zurückgezogen, so blieb nur noch der „Zweikampf“ Rösel-Jungemann – auch wenn er letztlich gar keiner war.

„Es geht um die Zukunft des öffentlichen Raumes“, sagte Rösel bei ihrer Vorstellung. Damit meinte sie nicht mehr und nicht weniger als den ländlichen Raum. Breitbandausbau, Ehrenamt, „SuedLink“, die Versorgung mit ausreichend Kindergartenplätzen und die Zukunft der Landwirtschaft waren die Stellschrauben in ihrer Vorstellungsrede. Der Breitbandausbau müsse sein, ohne schnelles Internet entstünden keine neuen Arbeitsplätze. Das Ehrenamt in Feuerwehr, Sportverein oder bei der Blutspende sei unentbehrlich, und auch die Schaffung von ausreichend Kindergartenplätzen ist ihr wichtig. Hierzu möchte Rösel den Bund stärker in die Pflicht nehmen, schließlich seien dort die entsprechenden Gesetze gemacht worden. Ihr Motto: „Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen.“

Für eine „vernünftige Integration“

Ein besonderes Anliegen sind ihr die Landwirte, sagte Rösel: „Die CDU ist die Partei, die auf kommunaler, Landes- und Bundesebene an der Seite der Landwirte steht.“ Sie versprach unter breiter Zustimmung ihres Publikums, sich dafür einzusetzen, dass die Bauern nicht noch mehr als bislang schon von Normen und Kontrollen behindert würden. Rösels Losung: „Wer Bauer ist, der macht das aus Berufung.“

Die 44-Jährige bekannte sich zudem zu ihren Grundwerten, wie sie es auf ihrer Internetseite beschreibt: „Aufgewachsen in einem christlich geprägten und wertkonservativen Elternhaus, war ich schon immer politisch interessiert.“ Diese christlichen Werte müssten wieder für die Familienpolitik gelten. Auch die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, müssten diese Werte annehmen. Ihre Leitlinien hier: gegen Obergrenzen, aber eine „vernünftige Integration“, für ein Burkaverbot und gegen Kinderehen. Bei der inneren Sicherheit plädierte Rösel für eine bessere Vernetzung von Polizei und Geheimdiensten sowie für den Einsatz der Bundeswehr im Innern, wenn es die Lage erfordere. Dafür gab es einige zustimmende „Bravo“-Zwischenrufe.

Auch Jungemann setzte in ihrer Rede auf die Sicherung des ländlichen Raumes. Jungemann sagte: „Wie schaffen wir es, dass junge Leute wieder aufs Land ziehen?“ Breitbandausbau und Schaffung von Arbeitsplätzen, vernünftige Straßen, ein ausreichendes Bildungsangebot und genug Kitaplätze, medizinische Versorgung und Altenpflege waren die Schwerpunkte von Jungemann, die als Regionalplanerin beim Landkreis Rotenburg arbeitet. Aus der politischen Bühne ist sie ein Neuling und auch erst kurz Mitglied der CDU – ohne das Parteibuch in der Tasche hätte die 45-Jährige nicht als Wahlkreis-Kandidatin antreten können.

„Rhetorisch war die Rösel einfach besser“

Wie Rösel machte sich Jungemann für das Ehrenamt stark und stellte ihre Herkunft heraus: „Der christliche Glaube hat meinen Eltern Kraft gegeben.“ Ähnlich waren die Aussagen in der Flüchtlingspolitik. Die Bundesrepublik müsse sich auf die Menschen mit Bleiberecht konzentrieren, um sie vernünftig zu integrieren. Und doch gab es hier und da kleine Unterschiede: Jungemann griff in Zusammenhang mit den Themen der Landfrauen die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern auf.

Doch mit all dem konnte sie bei den CDU-Mitgliedern nicht punkten. „Rhetorisch war die Rösel einfach besser“, fasste einer der Zuhörer in der Versammlungspause die Meinung vieler zusammen. Ein anderer ergänzte: „Da merkt man ihr die Routine an. Ich glaube, damit hat sie gepunktet.“

Grindel, inzwischen Präsident des Deutschen Fußballbundes, war ebenfalls gekommen – wie er betonte als ehemaliger Bundestagsabgeordneter. Er gab sich in seinem ebenso betont kurzen Grußwort nachdenklich: „Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Volksparteicharakter der CDU.“ Grindel erinnerte an die drei Säulen der Partei: christliche Soziallehre, soziale Marktwirtschaft und Konservatismus. Dafür stünden bis heute Norbert Blüm, Friedrich Merz und Alfred Dregger.

Die Welt befinde sich im Umbruch. Erst die Wahl in den USA habe wieder gezeigt, dass das „Grundvertrauen in die politischen Lager und die politischen Institutionen“ verloren gegangen sei. Die Bundesrepublik sei davon nicht ausgenommen. Mit Blick auf den Aufschwung der AfD und andere rechtspopulistische Parteien sagte Grindel, Politik bestehe scheinbar nur noch daraus, zu skandalisieren und einfache Antworten auf komplizierte Fragen zu geben. Deshalb mahnte er einen anderen Weg an: „Wir müssen erklären, erklären, erklären und nochmals erklären.“