Integration braucht Zeit

Verwaltung berichtet im Ausschuss über aktuellen Stand in Sachen Flüchtlinge

+ An den Sprachkursen nehmen meist Männer teil. - Foto: Röhrs

Rotenburg - Von Inken Quebe. Etwas mehr als ein Jahr ist es her, da kamen auch im Landkreis Rotenburg verstärkt Flüchtlinge und Asylbewerber an – 2120 waren es insgesamt im Jahr 2015, 2356 bis Oktober 2016. Während es zunächst um die Unterbringung und die erste Versorgung ging, liegt der Fokus jetzt auf der Integration. Das wurde auch in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Arbeit des Landkreises deutlich.

Die Situation in den Kommunen hat sich gewandelt. Während das Augenmerk zwischen September 2015 und Anfang 2016 noch auf der Unterbringung der Asylbewerber lag, seien nun andere Themen der Integration in den Vordergrund gerückt. Da ist zum einen der sprachliche Aspekt. Die Kommunen erhalten durch die Stabsstelle Kreisentwicklung besonders in diesem Bereich Unterstützung. Daneben gibt es eine Fülle von Sprachkursen von den verschiedensten Anbietern. Zum anderen hat auch das Jobcenter allein von Juli bis September 2016 für insgesamt etwa 1 400 Arabisch und Persisch sprechende Personen etwa 70 wohnortnahe Veranstaltungen zur muttersprachlichen Berufsorientierung durchgeführt. „Das Thema kommt jetzt erst richtig bei uns an“, schilderte im Kreishaus Harald Glüsing, Leiter des Jobcenters.

Ausschussmitglied Doris Brandt (SPD) beschäftigte mit Blick auf das große Angebot die Frage, ob die Verwaltung überhaupt einen Überblick darüber hat, wer welche Kurse belegt hat. „Das müssen wir jetzt mühsam herausfinden“, so Glüsing. Die Asylbewerber wüssten meist selbst nicht, an welchen Kursen sie bereits teilgenommen haben. Um diese Hürde künftig schneller zu nehmen, gebe es inzwischen eine Stempelkarte, um die Kurse vom Leiter darin verzeichnen zu lassen. „Es fehlt wirklich noch vielem. Wir sind dabei, uns heranzuarbeiten“, erklärte Glüsing die Situation.

Teilweise brächten die Asylbewerber Abschlusszeugnisse von Schulen mit. Für die Jobcenter-Mitarbeiter ist es aber nicht immer leicht, einen Realschulabschluss in Aleppo mit dem in Deutschland zu vergleichen. „Der Nutzen dieser Dokumente ist eher gering“, so Glüsing. Das sei bei Abschlüssen an Universitäten zwar einfacher, Nachweise darüber gebe es aber noch seltener. Der Amtsleiter zeigte sich überrascht davon, mit welchen Berufswünschen mancher Mitarbeiter in Gesprächen konfrontiert würden – obwohl ein Universitätsabschluss vorliege. So habe beispielsweise ein ausgebildeter Jurist hier lieber Friseur werden wollen. Wiederum andere sind nicht einmal alphabetisiert. „Ich gehe davon aus, dass wir mit allen einen Neustart machen müssen“, sagte Glüsing.

Trotz aller Bemühungen fehlt es noch an einer ausreichenden Sprachbildung, bemängelte aber Brandt – besonders bei den Frauen. Damit die Kinderbetreuung gesichert ist, habe es vom Landkreis extra Geld für die Kommunen gegeben, sodass auch Frauen einen Sprachkurs belegen könnten. „Ist das überhaupt ausgegeben worden?“, fragte Brandt. Die Antwort erhofft sie sich in den kommenden Wochen von der Verwaltung.

Gerd Hachmöller, Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung, berichtete aber davon, dass in den Sprachkursen zum größten Teil Männer sitzen würden. „Der Mann guckt sich in der Regel zuerst nach einem Job um“, so Hachmöller. Das sei auch in Deutschland so. Eine Aussage, die Ute Pommerien, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, nicht gefiel. Sie mahnte an, das „traditionelle Rollenbild“ nicht zu fördern.

Dass Thema Gleichstellung sei auch von den Mitarbeitern des Jobcenters aufgegriffen worden. „Wir haben darüber aufgeklärt, dass Männer, die ihre Frauen nicht gut behandeln, hierzulande schlecht angesehen werden“, erklärte Glüsing.

Die vielen Bemühungen, von denen der Jobcenter-Leiter berichtete, warfen bei Hans-Jürgen Krahn (CDU) vor allem eine Frage auf: „Wie lange werden wir für die Integration in den Arbeitsmarkt brauchen?“ Eine Frage, die für Glüsing zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu beantworten ist. Alles unterhalb von fünf Jahren hielt er aber für wenig realistisch. Vor allem Kinder seien gut über die Schule integrierbar, „ab 30 wird es schwierig“. Glüsing: „Die Kollegen sind zuversichtlich dass Integration gelingen kann, aber es braucht Zeit.“