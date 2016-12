Die Grenzen beim Grünschnitt

Ausschuss für Abfallwirtschaft empfiehlt Gebühren bei Anlieferungen von mehr als vier Kubikmetern

+ Gewerbetreibende und Landwirte sollen ihre Grünabfälle künftig direkt zur Entsorgungsanlage nach Helvesiek bringen. - Foto: Röhrs

Rotenburg - Von Inken Quebe. Noch im April hatte der Ausschuss für Abfallwirtschaft des Landkreises der Verwaltung eine Abfuhr für das Vorhaben erteilt, Gebühren für die Annahme von Grünschnitt zu erheben. In der Sitzung am Donnerstag im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses entschieden sich die Ausschussmitglieder aber um: Die Gebühr soll doch kommen – zumindest in bestimmten Fällen.

Die Kreisverwaltung sieht Kompostierungsanlagen an den Grenzen ihrer Kapazität angekommen: Die Menge an Grünabfällen sei seit Anfang der 90er-Jahre von ein paar Tausend Tonnen stetig auf mittlerweile mehr als 31 000 Tonnen im vergangenen Jahr gestiegen. „Wir haben mehr Grünschnitt als Hausmüll“, betonte Erster Kreisrat Torsten Lühring. Mengen, die man in den Kompostierungsanlagen in Helvesiek und Gnarrenburg-Karlshöfen nicht mehr schnell genug behandeln und auf den Sammelplätzen des Landkreises nicht lagern könne. „Die Behälter sind zu schnell voll“, so Hans-Wilhelm Schröder, Leiter des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebs. Das Wasserrecht gebe aber vor, dass alles im Container gelagert werden muss. Vermutet wird auch, dass Einwohner aus Nachbarkreisen ihre Grünabfälle herbringen. Es habe zwar einige Ideen gegeben, so Lühring, das zu kontrollieren. Keine davon sei aber praktikabel gewesen.

Abhilfe sollen Änderungen in den Satzungen über die Abfallbewirtschaftung im Landkreis schaffen, die die Ausschussmitglieder in der Sitzung am Donnerstag auch einstimmig so empfohlen haben. Am 20. Dezember berät abschließend der Kreistag über den Vorschlag. Die Mengen pro Anlieferung und Öffnungstag sollen zum einen künftig begrenzt werden: Baum-, Strauch- und Heckenschnitt sowie Laub auf vier Kubikmeter, Grasschnitt, Blumen und Wildkräuter auf einen Kubikmeter. Wer mehr anliefert, wird zur Kasse gebeten: Bei mehr als vier Kubikmetern werden 60 Euro pro Tonne fällig.

Zum anderen sollen also nur noch Privathaushalte kostenfrei an den Sammelplätzen anliefern dürfen. Gewerbe und Landwirtschaft sollen ausgeschlossen werden. Sie sollen Grünabfälle nur noch an der Entsorgungsanlage in Helvesiek abgeben dürfen – die Verwertungsmenge für Karlshöfen ist nach einem Gerichtsbeschluss auf 6 500 Tonnen pro Jahr begrenzt.

Doch auch zur Anlage in Helvesiek läuft derzeit noch ein Rechtsstreit. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stade darf diese vorerst eigentlich nicht in Betrieb genommen werden. Geklagt hatten die Betreiber einer Falkenzucht, die etwa 500 Meter von der Anlage entfernt liegt. Einer der Betreiber, Hans Jürgen Küspert, inzwischen dem Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen in der Samtgemeinde Fintel beigetreten, sieht Gefahren für die Anwohner in Helvesiek und eine tödliche Gefahr für seine Falken, aufgrund von Staub- und Bioaerosole, die in der Kompostierungsanlage freigesetzt würden. Eine Problematik, die dem Landkreis schon lange bekannt sei.

Auch Küspert saß beim Ausschuss in den Zuschauerreihen. „Der Landkreis muss erstmal einen Gutachter finden, der bescheinigt, dass die Anlage vorläufig betrieben werden darf“, so Küspert im Anschluss an den Ausschuss. Er vermutet eine Verzögerungstaktik des zuständigen Gewerbeaufsichtsamtes Cuxhaven (GAA), das bisher noch nicht über den Widerspruch gegen die Kompostierungsanlage entschieden hat. Daher habe das Hauptverfahren auch noch nicht begonnen. In einer Pressemitteilung vermutet der Ortsverband der Finteler Grünen, dass das Verfahren bis zur letzten Instanz noch Jahre dauern könnte und stellt auch die Änderungen zur Grünabfall-Anlieferung infrage: „Sollte man vor diesem und den anderen Hintergründen nicht ein langfristiges Konzept für die Entsorgung der Grünabfälle erarbeiten und nicht nur die Gebühren für einen Teil der Anlieferer erhöhen, da damit wohl kaum die Problematik als solche gelöst wird?“