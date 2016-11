Glatte Straßen in Rotenburg: Viele Unfälle durch Winterwetter

Autofahrer leicht verletzt

Rotenburg - Das Winterwetter hat am Mittwochmorgen zu chaotischen Straßenverhältnisse auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Rotenburg geführt. Der Berufsverkehr wurde zeitweilig vor allem im Südkreis lahmgelegt.

Dabei kam es zu zahlreichen Unfällen und auch Staus. Mit einsetzender Helligkeit und steigenden Temperaturen entschärfte sich die Lage. Zu schweren Verkehrsunfällen kam es zum Glück nicht. Es blieb in der Regel bei Blechschäden. Wenige Menschen wurden leicht verletzt.

Bis um 9.30 Uhr verzeichnete allein die Rotenburger Polizei mindestens 25 witterungsbedingte Zusammenstöße.

#EisundSchnee auf den Straßen im #LKROW sorgen für viele Blechschäden - zum Glück mit wenig Verletzten... https://t.co/T8RiJIUDvv pic.twitter.com/OHrTsgJpUV — Polizei Rotenburg (@Polizei_ROW) 9. November 2016

Obwohl es bereits am Dienstagmorgen den ersten Schnee und Straßenglätte gegeben hatte, waren viele Verkehrsteilnehmer offensichtlich nicht auf die extremen Rutschpartien eingestellt. Bei den Unfallaufnahmen stellte sich heraus, dass einige Autofahrer ohne Winterreifen unterwegs waren. Bei allen Karambolagen blieben die Fahrer und deren Insassen unverletzt.

Zwölf Unfälle in Zeven

Auch in der Mitte des Landkreises machten Eis und Schnee den Autofahrern zu schaffen. So wie ihre Rotenburger Kollegen wurden auch die Zevener Polizisten zu vielen Unfällen gerufen. Zwölf Mal krachte es dort auf den Straßen - fast immer ohne Verletzte. Nur bei einem Auffahrunfall in Elsdorf zog sich eine 29-jährige Frau aus Buxtehude leichte Verletzungen zu.

Entspannter rollte der Verkehr im Nordkreis. Im Selsinger Bereich wurde die Polizei zu zwei kleineren Unfällen gerufen. Eine Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Ansonsten blieb es rund um Bremervörde eher ruhig.

Besser vorbereitet auf die glatten Straßen waren der Streudienst auf der Hansalinie A1 im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Sittensen. Dort notierten die Beamten am frühen Morgen lediglich zwei Glätteunfälle zwischen Elsdorf und Sittensen. In beiden Fällen waren Autofahrer in die Schutzplanken gerutscht und dabei unverletzt geblieben.

Zum Thema:

Glätte und Wild machen Kraftfahrern zu schaffen

Rubriklistenbild: © dpa