Gefährliche Spinne in Supermarkt entdeckt

Kunde erkennt Insekt in Bananen

Rotenburg - Ein Kunden hat am Samstag beim Einkaufen im Lidl-Markt in der Brockeler Straße in Rotenburg in einem Karton zwischen den Bananen eine Brasilianische Bananenspinne entdeckt, die vom ihm auch direkt als solche erkannt wurde. Das Berichtet die Polizei am Abend.

Die Spinne ist in der Lage, ein für den Menschen tödlich wirkendes Gift durch ihren Biss zu injizieren. Durch das besonnene Verhalten der Angestellten des Marktes, wurde die Gefahr für die Kunden jedoch im Keime erstickt, sagt ein Polizeisprecher. Zunächst sperrten sie den direkten Gefahrenbereich innerhalb des Marktes ab und informieren die Polizei.

Daraufhin wurde der Markt evakuiert und ein Gefahrtierexperte hinzugezogen, der die Spinne einfangen und isolieren konnte. Er bestätigte gegenüber den Beamten, dass es sich um eine gefährliche, lebende Bananenspinne handelt.

Die gesamte Bananenlieferung wurde komplett untersucht Hinweise auf weitere Insekten ergaben sich nicht. Dennoch wurde die gesamte Lieferung aus dem Verkehr genommen.