Die Fusion ist beschlossen

Rotenburg wird Teil der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser

+ Der Vorstand der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser mit den Kreishandwerksmeistern und ihren Stellvertretern nach der Gründungsversammlung in Rotenburg – vordere Reihe: Claus-Uwe Gerling, stellvertretender Vorsitzender Jörg Itjen, Vorsitzender Dietrich Höyns, Wolfgang Fels, Jürgen Blome, Joachim Runge , Geschäftsführerin Yana Arbeiter, Geschäftsführer Jens Wacker sowie hintere Reihe: Hauptzgeschäftsführer Eginhard Engelke, Christoph Bohling, Hans-Dieter Henke, Norbert Schmudlach, Fritz Suhr, Fredy Böschen, Klaus Hinck und Detlef Buschmann.

Rotenburg - Die Kreishandwerkerschaft Rotenburg fusioniert zum 1. Januar 2017 mit er Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser. Das geht aus einer Mitteilung an die Presse hervor.

„Die weitere Fusion der Kreishandwerkerschaften ist nun in trockenen Tüchern“, so der Vorsitzende der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser, Diedrich Höyns, nach der Gründungsversammlung in Rotenburg. Die 52 Obermeister der Innungen hätten grünes Licht für den Zusammenschluss gaben.

Die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser vereinige damit unter ihrem Dach 52 Innungen mit insgesamt 1.600 Mitgliedern. Durch die Fusion sei eine der größten Kreishandwerkerschaften in Niedersachsen entstanden. Da bei allen Vertretern die Erhaltung der regionalen Präsenz und Betreuung im Vordergrund stehe, würden die Betriebe weiterhin durch die jeweiligen Geschäftsstellen vor Ort betreut.

Ziel der Fusion sei es, die Betreuungsangebote für die Innungsbetriebe zu optimieren und die Effizienz der Verwaltung weiterhin zu steigern, um auch zukünftig günstige Mitgliedsbeiträge den Innungen anbieten zu können. „Es geht uns darum, in Zeiten des Strukturwandels eine starke Gemeinschaft für die Zukunft zu bilden“, wird der Vorsitzende der Kreishandwerkerschaft, Diedrich Höyns, zitiert.

„Immer weniger Menschen ist bewusst, dass Handwerksbetriebe für zukunftssichere Ausbildung, hervorragende Berufs- und Karriereaussichten und hochqualifizierte Güter und Dienstleistungen stehen. Genau das soll sich ändern, und dafür machen wir uns stark“, so Diedrich Höyns und der scheidende Rotenburger Kreishandwerksmeister Friedrich Leefers.

Der juristische Sitz der Kreishandwerkerschaft wird weiter in Zeven sein. Neuer Kreishandwerksmeister in Rotenburg wird Norbert Schmudlach. Die bisherigen Geschäftsstellen in Cuxhaven, Rotenburg, Osterholz, Verden und Zeven bleiben vollständig erhalten, heißt es.

men