Eine Neue voller Ideen

Maryna Kopanieva ist für ein Jahr als Straßensozialarbeiterin in Rotenburg unterwegs

+ Es hat sich bereits herumgesprochen: Maryna Kopanieva ist für ein Jahr als Straßensozialarbeiterin an der Seite von Eduard Hermann für die Jugend in der Stadt da. - Foto: Goldstein

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Seit Oktober ist Maryna Kopanieva als Straßensozialarbeiterin an der Seite von Eduard Hermann beim Amt für Jugend und Soziales der Stadt Rotenburg tätig. Für ein Jahr wird sie die feste Mitarbeiterin Viktoria Düver vertreten, die in diesem Jahr im Mutterschaftsurlaub ist. „Ich stecke voller Ideen und habe bereits einige innerhalb kürzester Zeit umsetzen können“, sagt die 31-Jährige erfreut über ihren Start. Sie hat sich auf die Arbeit mit Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund spezialisiert.

Die „Neue“ ist vor drei Jahren selbst aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig eine Ansprechpartnerin bei den vielen aufkommenden Fragen in der erst einmal fremden Umgebung ist – besonders eine Frau, die die Möglichkeiten hat, etwas zu erreichen. „Ich habe mich auf die vakante Stelle der Stadt beworben, weil ich glaube, den jungen Menschen durch meine jahrelange Tätigkeit als Lehrerin und Psychologin im Jugendbereich helfend zur Seite stehen zu können“, erklärt die 31-Jährige.

„Wichtig ist es, dass die jungen Frauen eine Ansprechpartnerin haben“, bestätigt Amtsleiterin Elke Bellmann, warum die Stadt Rotenburg die Stelle mit einer Frau besetzt hat. Kopanieva habe außerdem die menschliche und fachliche Kompetenz, sich in die Psyche der Frauen hineinzudenken, ist Bellmann von ihrer neuen Sozialarbeiterin auf Zeit überzeugt.

„Ich bin immer bestrebt, durch Gespräche zu Konfliktlösungen zu kommen“, sagt Kopanieva. Auch im Bereich Personalmanagement habe sie einiges drauf, das ihr beim Organisieren von Aktionen noch sehr hilfreich sein werde. Zu finden ist sie häufig im Fitness-Raum der „Offenen Sportgruppe“, wo sie mit den Mädchen über deren Interessen und Wünsche spricht. Aus diesen Gesprächen habe sich so manches Projekt ergeben. Kopanieva möchte beispielsweise ein Hip-Hop-Tanzen für Frauen im Alter von 14 bis 26 Jahren im Jugendzentrum an der Bergstraße einführen. Sie plant, dieses ab dem 11. Januar ab 18.30 Uhr regelmäßig unter der Anleitung einer Tanzlehrerin anzubieten. So ganz sei die Sache aber noch nicht in trockenen Tüchern, so Kopanieva.

Die Arbeit mit ihrem Kollegen Eduard Hermann, der primär für die männlichen Jugendlichen im Einsatz ist, mache ihr sehr viel Spaß. Besonders, wenn sich bereits erste Erfolge einstellen. Schon nach den wenigen Monaten ihrer Dienstzeit zieht sie für sich ein positives Fazit: „Ich liebe die Arbeit hier in Rotenburg und freue mich, dass ich dazu beitragen darf, für die Jugend etwas Positives zu bewirken.“

Sie habe immer ein offenenes Ohr für die Sorgen der Mädchen, sagt sie. Dafür ist sie auch „sehr flexibel“ unter der Telefonnummer 0177 / 7108050 zu erreichen.