Dieb im Zug verletzt sein Opfer schwer

35-Jähriger liegt im Krankenhaus

Rotenburg - Die Polizei wurde am frühen Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Rotenburger Bahnhof gerufen, bei der das 35-jä´hrige Opfer schwer verletzt wurde. Ein 23-jähriger Mann hatte einem Austauschstudenten die Geldbörse entwendet und in der Folge, als der Eigentümer diese zurückforderte, diesen geschlagen und getreten. Der Täter konnte auf der Flucht von der Polizei gefasst und festgenommen werden. Das Opfer hatte sich schlafend im Zugabteil befunden, als es davon wach wurde, wie ein junger Mann in seine Hosen- und Jackentaschen griff, berichtet die Polizei. Der Täter erbeutete das Portmonee mit Bargeld und lief davon. Als das Opfer den Dieb erreichte, wehrte sich dieser und überwältigte das Opfer, das durch Schläge und Tritte schwer verletzt wurde und ins Rotenburger Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter war angetrunken. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. J men