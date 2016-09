Unfall am Bahnübergang: Mutter und zwei Kinder sterben

Zug rammt Auto

Oerel - Ein tragischer Unfall mit drei Toten hat sich Dienstag gegen 15.45 Uhr in Oerel im Landkreis Rotenburg ereignet.

Auf einem unbeschranktem Bahnübergang an einem Waldweg kollidierte ein VW Golf mit einem EVB-Regionalzug, der von Bremervörde nach Bremerhaven unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß kamen eine 28-jähriger Oerelerin und ihre zwei Kinder, ein einjähriger Sohn und eine vierjährige Tochter, ums Leben. Die Polizei gehe davon aus, dass die Fahrerin den Zug an dem unbeschrankten Bahnübergang übersehen habe, sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag.

Die Frau sei mit den Kindern auf einem Feldweg unterwegs gewesen. Möglicherweise hätten Büsche und ein Maisfeld die Sicht behindert. Unklar war zunächst, ob auch Fahrgäste des Zuges verletzt wurden. Das Auto sei geborgen worden. Die Bahnstrecke zwischen Bremervörde und Bremerhaven war zeitweilig gesperrt.

