Während des OSZE-Gipfels herrscht in Lauenbrück Flugverbot

Nur noch Vögel dürfen fliegen

+ Solche Szenen wird es bis Freitag über dem Lauenbrücker Flugplatz nicht geben. Die Flieger bleiben wegen des OSZE-Gipfels am Boden. - Foto: Kretlow

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. „Was soll uns das angehen?“, könnten die Lauenbrücker denken, wenn es um die Sicherheitsbestimmungen rund um den am Donnerstag beginnenden OSZE-Gipfel in Hamburg geht. Aber es geht sie eben doch etwas an – jedenfalls die Motor- und Ultraleichtflugzeug-Piloten, die auf dem örtlichen Flugplatz starten oder landen wollen.

Grund: Im Umkreis von rund 35 nautischen Seemeilen (eine Meile beträgt 1,852 Kilometer) darf während des zweitägigen Außenminister-Treffens außer Vögeln nichts fliegen. Der Lauenbrücker Sportflugplatz liegt gerade so innerhalb dieser Flugverbotszone. „Das wussten wir schon lange“, sagt Mike Kretlow vom Aero-Club Lauenbrück.

Bereits vor Wochen wurde der Fliegerverein, der den Anfang der 70er-Jahres angelegten Platz nördlich von Lauenbrück betreibt, darüber informiert, dass der Bereich vorübergehend zur sogenannten „restricted area“, also zum Flugbeschränkungsgebiet erklärt wird. Dass nicht doch jemand einfach startet und die Sicherheitslage in der rund 50 Kilometer entfernten Hansestadt zumindest theoretisch gefährden könnte, darauf wird ein Polizeiposten acht geben, der rund um die Uhr vor Ort Wache schiebt.

Einschränkungen halten sich in Grenzen

Kretlow nimmt die Zwangspause – seinen Worten nach sei es in Lauenbrück die erste dieser Art, gelassen: „Bei einigen Hundert Starts und Landungen pro Jahr macht sich das nicht so sehr bemerkbar.“ Ohnehin würde das Areal fast ausschließlich nur von Hobbyfliegern genutzt – „und die sind meistens in den Sommermonaten und an den Wochenenden unterwegs“, sagt der Vereinsvorsitzende. Die Einschränkungen würden sich dementsprechend in Grenzen halten. Auf jeden Fall, betont er, seien alle inzwischen informiert worden.

Obwohl in der fast 50-jährigen Vereinsgeschichte der Platz noch kein einziges Mal dicht gemacht werden musste, kennt der Lauenbrücker das Spiel mit den Flugverbotszonen auf Zeit. „Gerade letztes Jahr erst, als Barack Obama Hannover besuchte, wurde der Flugraum rund um die Landeshauptstadt weitläufig gesperrt“, erinnert sich Kretlow. Ihn selbst habe das nicht von seinem Hobby abgehalten. „Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, solche Bereiche zu umfliegen.“

48 Stunden müssen die Flieger am Boden bleiben. Die Zeit wolle man aber nutzen, lässt der Aero-Club-Chef wissen. „Es wäre mal wieder an der Zeit, das Außengelände auf Vordermann zu bringen.“

Keine Zwangspause einlegen müssen hingegen die Piloten auf dem Rotenburger Flugplatz. Wie dessen Geschäftsführer Werner Meyer auf Nachfrage berichtet, liege der Bereich gerade so eben außerhalb der Sperrzone.