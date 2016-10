Einbruch in den Landpark - Polizei schnappt zwei Männer

Hubschraubereinsatz in Lauenbrück

Lauenbrück - Die Rotenburger Polizei hat in der Nacht zu Samstag zwei Einbrecher festnehmen können, die zuvor in den Landpark Lauenbrück eingedrungen sind.

Ein weiterer Komplize konnte trotz intensiver Fahndung mit einem Polizeihubschrauber fliehen. Gegen 2 Uhr früh war der Einbruch in das Anwesen bemerkt worden. Die sofort alarmierte Rotenburger Polizei konnte einen der Täter, einen 46-jährigen Mann aus Bremen, bereits auf dem nahe gelegenen Besucherparkplatz des Landparks festnehmen.

Der Mann hatte in einem Fluchtfahrzeug auf seine beiden Komplizen, die in das Anwesen eingestiegen waren, gewartet. Im Landpark nahmen die Beamten einen 31-jährigen Bremer fest. Er hatte durch ein Fenster fliehen wollen, als er die Polizei bemerkte. Polizeihund Alfi nahm sofort seine Verfolgung auf und stellte den Flüchtenden in einem Gebüsch.

Bei seiner Festnahme wehrte sich der Mann und Alfi schnappte zu. Der Einbrecher wurde am Arm verletzt. Einem derzeit noch unbekannten Täter gelang jedoch die Flucht. Nachdem die Identität der festgenommenen Männer geklärt und der verletzte Täter im Diakonieklinikum ärztlich versorgt worden war, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

