Auto prallt gegen Baum: drei Verletzte

Unfall auf B 74

Bremervörde - Am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr ereignete sich auf der B 74 in der Ortsdurchfahrt Elm ein Verkehrsunfall.

Ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis Stade fuhr mit seinem VW Polo die durch Elm in Richtung Bremervörde, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer und ein mitfahrendes zweijähriges Kind wurden leicht verletzt. Die 43-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gerbracht. Am nicht mehr fahrbereiten VW entstand erheblicher Sachschaden.

