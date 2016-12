Zwischenbrücker möchten auf geplante Straße verzichten

Ausschuss verschiebt Entscheidung / Gaststätte „Zum Alten Wittekind“ wird abgerissen

+ Die Gebäude der ehemaligen Gaststätte „Zum Alten Wittekind“ in Zwischenbrücken werden schon lange nicht mehr genutzt und sind mittlerweile ausgeräumt. Nach Plänen des Investors sollen sie irgendwann abgerissen werden. - Foto: dr

WILDESHAUSEN - Von Dierk Rohdenburg. In Zwischenbrücken soll sich einiges verändern, denn mehrere Immobilien haben ihren Besitzer gewechselt. So hat der Bauunternehmer Helmut Rang die ehemalige Gaststätte „Zum Alten Wittekind“ gekauft. Das Gebäude ist bereits entkernt und dürfte bald einem Neubau weichen.

Was konkret geplant ist, wird noch nicht öffentlich kommuniziert und ist wohl auch noch in der Planung. Fakt ist, dass einige Immobilien nicht mehr zeitgemäß sind. Weite Teile des hinteren Bereichs sind wenig geordnet und Überschwemmungsgebiet.

Das hängt auch damit zusammen, dass einige Grundstücksflächen an einer Planstraße liegen, die zum Teil sogar direkt über die privaten Areale führen soll. Im Bebauungsplan von 1990 wurde eine rückwärtige Erschließungsstraße festgelegt, die bisher aber nicht umgesetzt wurde.

Nach Auskunft der Verwaltung liegen auch 26 Jahre danach noch keine konkreten Ausbauplanungen vor. „Tatsächlich kann man die seinerzeit zugrunde gelegte Erschließungsentwicklung als überholt betrachten“, heißt es in einer Vorlage für den Bauauschuss. Deshalb wäre eine Plananpassung durchaus sinvoll, um den Eigentümern Sicherheit zu bieten.

Die Anwohner Jürgen Luthardt, Helmut Becker, Helmut Rang, Christoph Schlüter und Arne Siemers hatten in einem Brief darauf verwiesen, dass in den vergangenen Jahren umfangreiche Sanierungsarbeiten am „Hannoverschen Hof“ durchgeführt wurden. Die derzeitige Bestandssituation werde für die nächsten Jahrzehnte im Wesentlichen unverändert bleiben, heißt es. Die vorhandenen privaten Parkplätze würden für den Betrieb der neueröffneten „Gildestube“ benötigt und gleichzeitig am Tage von Kunden der Innenstadt genutzt. „Die Realisierung der Planstraße würde diesen Nutzungen widersprechen“, sagen die Anwohner. Die notwendige rückwärtige Erschließung könne – wie seit Jahrzehnten praktiziert – über die Straße „An der Hunte“ und angrenzende Privatflächen erfolgen. Diese stünden im Eigentum der Zwischenbrücker und würden bei Bedarf für die verkehrliche Erschließung zur Verfügung gestellt werden.

Die Anliegergemeinschaft verdeutlichte in ihrem Schreiben auch, das man davon ausgehe, dass die Kosten einer Bebauungsplanänderung mit dem Ziel, die Planstraße mit Wendehammer zu entfernen, von der Stadt getragen werden, da der alte Plan überholt ist.

Während die Stadtverwaltung wohlwollend auf den Antrag reagierte, gab es einige Widerstände im Bauausschuss. Der parteilose Karl Schulze Temming-Hanhoff sprach von einem „haarsträubenden Anliegen“. Die von der Anwohnerschaft vorgeschlagene alternative Wegführung liege im Überschwemmungsgebiet und sei nicht realisierbar. Heiner Spille (UWG) wollte sich mit der Planänderung schon deshalb nicht befassen, weil es sich um ein „problematisches Gebiet“ handelt und man derzeit ganz andere Pläne in der Stadt habe, die dringlicher zu bearbeiten seien. Es wurde zudem die Frage aufgeworfen, warum die Stadt die Kosten einer neuen Bauleitplanung übernehmen soll, wenn an anderen Stellen die Investoren oder Privatleute damit belangt würden.

Schließlich war die vorherrschende Meinung, dass manzusätzliche Informationen benötigt. Deshalb wurde die weitere Beratung auf die nächste Sitzung verschoben.