Zahl der Organspenden in Vechta auf null gesunken

Experten suchen nach Ursache für die Entwicklung

+ © Imago Seltene Operation: Im Krankenhaus in Vechta wurde im Jahr 2015 kein einziges Organ gespendet. © Imago

Vechta - Von Lars Chowanietz. 2015 wurde das Vechtaer Marienhospital noch ausgezeichnet, weil die Ärzte des Krankenhauses richtig reagiert hatten. Sie diagnostizierten rechtzeitig den Hirntod zweier Patienten und setzten das Prozedere für Organspenden in Gang. Für dieses Jahr brauchen die Mediziner nicht mit einer Auszeichnung rechnen. Es gab keine Organspenden, sagt der Vechtaer Transplantationsbeauftragte, Michael Hohmann. Dem gegenüber stünden aber viele Patienten, die dringend ein Organ benötigten.

Der Mediziner sieht nach einem Kongress der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) bundesweit eine alarmierende Entwicklung. Die Zahl der Spender sei laut DSO von mehr als 1 000 im Jahr 2010 auf 637 in diesem Jahr gesunken. Demnach sei nicht nur die Zahl der Spenden rückläufig. Weil sich immer weniger junge Menschen durch einen Ausweis bewusst für die Organspende entschieden und so die Spender immer älter würden, nehme auch die Qualität der Organe ab.

Anderen Menschen das Leben schenken

Bei dem Kongress in Berlin hatte die DSO deshalb in bewegenden Vorträgen massiv für das Thema geworben. Zum Auftakt etwa habe ein Vater berichtet, erzählt Hohmann. Die beiden erwachsenen Kinder des Mannes waren bei einem Autounfall getötet worden. Bei der Tagung berichtete der Vater, wie tröstlich es sei, dass ihre Organe aber anderen Menschen das Leben geschenkt hätten. Auch eine Empfängerin eines Organs sei aufgetreten, die damit ein neues Leben beginnen konnte. Hohmann findet es schade, dass dieser Kongress nicht mehr Menschen erreicht habe. Denn durch diese Geschichten werde klar, dass hinter jeder Zahl auch ein Mensch stehe.

Während des Kongresses hatten die Experten auch diskutiert, warum die Zahl der Transplantationen rückläufig ist. Ein neues Problem seien unbedachte Patientenverfügungen: Mit denen „bomben sich die Leute zurück in die medizinische Steinzeit“, sagt Hohmann.

Die Verfügungen seien oft von Juristen und nicht in Absprache mit den Hausärzten formuliert. Statt monatelange lebenserhaltende Maßnahmen und einen langsamen, schmerzhaften Tod zu vermeiden, verhinderten immer mehr Patienten mit ihrer Verfügung, dass sie trotz hoher Genesungschancen überhaupt reanimiert würden. Im schlimmsten Fall verschlucke sich jemand, bekomme keine Luft mehr, und ein Arzt müsse ihn sterben lassen, sagt Hohmann. Mit so einer Verfügung verhinderten die Patienten gleichzeitig, zum Organspender zu werden. Nach dem Hirntod müssten die übrigen Organe am Leben erhalten werden.

Die Transplantation von Leichen sei in Deutschland nicht erlaubt. Der Vertrauensverlust in die Organspende nach den Skandalen der vergangenen Jahre sei demnach nicht allein die Ursache für sinkende Spenderzahlen, glaubt der Vechtaer Mediziner.

Zum Thema:

Warum tun sich die Deutschen so schwer mit der Organspende?