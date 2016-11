Sachberichte der Verwaltung bis zum Sitzungstag nicht öffentlich

Neue Praxis im Wildeshauser Ratsinformationssystem

+ Zu den Tagesordnungspunkten des Fachausschusses gibt es die Sachberichte der Verwaltung nur für registrierte Ratsmitglieder.

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Mit der neuen Ratsperiode gibt es für die öffentlichen Fachausschusssitzungen des Wildeshauser Stadtrates zu den Tagesordnungspunkte keine für alle einsehbaren Erläuterungen der Verwaltung mehr. Sie werden erst am Tag der Sitzung zur Einsichtnahme im Ratsinformationssystem freigeschaltet.

Die Bürger können bis zu diesem Zeitpunkt im Internet lediglich die Tagesordnung so einsehen, wie sie auch in den amtlichen Bekanntmachungen veröffentlicht wird.

Dieses neue Verfahren hat nach Angaben von Bürgermeister Jens Kuraschinski die Rückendeckung der Politik. Man halte sich damit an die Vorgaben des Kommunalverfassungsgesetzes, teilte er auf Nachfrage mit. „Wir sehen die Transparenz aber weiter gegeben“, betonte er. Jeder könne sich am Tag der Sitzung informieren und die Diskussion im öffentlichen Fachausschuss verfolgen. Zudem werde das Thema in der Regel dann ja noch im Rat behandelt und könnte gegebenenfalls wieder in den Fachausschuss zur weiteren Beratung zurückverwiesen werden.

Kuraschinski begründete die Regelung ebenso wie der Ratsvorsitzende Günter Lübke (CDU) damit, dass in der Vergangenheit vertrauliche Informationen weitergegeben und veröffentlicht wurden. Zudem habe es im Vorfeld von Sitzungen manchmal schon so viel Meinungsmache gegeben, dass das Thema zerredet worden sei. „Wir konnten dann gar nicht mehr unvoreingenommen beraten“, betonte Lübke. „Deshalb wollen wir das jetzt mal so ausprobieren und hoffen, dass keine vertraulichen Informationen mehr nach außen dringen.“

Die UWG, Grüne/Piraten, FDP und die Linke reagierten hingegen entsetzt auf die Maßnahme und geben nach eigenen Angaben keine Rückendeckung für die Regelung. „Ich halte das für sehr merkwürdig und wenig transparent“, betonte UWG-Fraktionsvorsitzender Rainer Kolloge. „Das ist nicht in Ordnung“, bekräftigte Grünen-Fraktionsvorsitzender Manfred Rebensburg. „Transparenz ist ganz wichtig. Ich finde es unverzichtbar, dass sich die Bürger vorher äußern können und kontrovers diskutieren. Gegen die neue Maßnahme hätte ich in jedem Fall votiert.“ FDP-Fraktionsvorsitzender Marko Bahr ist unbedingt dafür, „dass sich der geneigte Bürger vorher eingehend informieren kann“. Er sei sehr für Bürgernähe und Transparenz, und deshalb müssten alle im Vorfeld Bescheid wissen.

Kreszentia Flauger von den Linken war bei der Bekanntgabe durch die Verwaltung davon ausgegangen, dass lediglich vertrauliche Unterlagen nicht mehr ins Ratsinformationssystem eingestellt werden sollen. Wenn nun gar nichts mehr im Vorfeld veröffentlicht werde, sei das „ein Hammer“, so Flauger. „Öffentliche Beschlussvorlagen gehören zur Demokratie.“

Auch der langjährige Ratsvorsitzende Hartmut Frerichs (SPD) hält nichts davon, die für den Bürger relevanten Informationen bis zum Sitzungstag zurückzuhalten. „Das muss für jeden vorher einsehbar sein“, sagte er. „Vertrauliche Informationen können ja dann gesperrt werden.“ Laut SPD-Fraktionsvorsitzender Evelyn Goosmann sollte das Thema noch einmal zwischen allen Parteien erörtert werden.

In vielen kreisangehörigen Gemeinden und beim Landkreis wird öffentlich mit den Sachberichten und Beschlussempfehlungen umgegangen. Beim Landkreis sind die Ausschussunterlagen sowohl im Internet als auch auf Papier deutlich vor der Sitzung verfügbar, die Gemeinde Dötlingen hat die Unterlagen Tage vor der Sitzung ausgedruckt. In der Samtgemeinde Harpstedt sowie der Gemeinde Großenkneten sind die Tagesordnungen mit Sachberichten auf Papier und im Ratsinformationssystem ebenfalls Tage vorher öffentlich einsehbar und können so von den Bürgern und den Medien inhaltlich aufbereitet werden.

Lesen Sie dazu den Kommentar von Dierk Rohdenburg

Ganz schnell zurückdrehen

In den Fachausschüssen des Wildeshauser Stadtrates werden wichtige Themen, die alle Bürger betreffen, inhaltlich für die Ratssitzung vorbereitet. Bislang konnten sich Interessierte schon Tage vorher ein Bild darüber machen, wie die Stadtverwaltung Anträge von Fraktionen bewertet, welche Baumaßnahmen geplant sind, ob Gebührenerhöhungen anstehen oder Straßen saniert werden sollen.

Das geht jetzt nicht mehr. Auch diese Zeitung kann Themen nicht mehr vor der Sitzung inhaltlich aufbereiten und so die Leser motivieren, an der Diskussion teilzunehmen, wenn lediglich der Tagesordnungspunkt bekannt ist.

Transparenz sieht anders aus. Und im ungünstigsten Fall endet eine Beschlussfassung nach der Beratung im Fachausschuss schon im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss – sodass nicht einmal mehr im Rat öffentlich beraten wird. In diesem Zusammenhang sei beispielsweise an die finanzielle Unterstützung der Tierschutzgruppe für ihren Hof in Hanstedt erinnert. Die Entscheidung darüber fiel in kleinem Kreise. Wer dafür und wer dagegen gestimmt hat, ist geheim.

Geradezu aberwitzig ist die Hoffnung von Verwaltung und einigen Politikern, dass nun vertrauliche Informationen nicht mehr nach außen dringen. Wer die Spielregeln auch nur ein kleines bisschen kennt, der weiß, dass damit nicht ein einziges Papier nicht in unserer Redaktion landet. Und wer sich dagegen wehrt, dass Themen schon im Vorfeld „zerredet“ werden, muss sich fragen lassen, was an einer breiten Diskussion vor Sitzungen schlimm ist. Das gehört zur Demokratie. Eins ist aber schon jetzt klar: Wenn in Zukunft wichtige Themen nicht früh genug öffentlich im Ratsinformationssystem auftauchen, dann werden sie auf anderen Wegen in die Berichterstattung gelangen. Das mag für manch einen wie eine Drohung klingen, ist aber einfach nur eine Tatsache. Noch allerdings bleibt die Möglichkeit, die Maßnahme schnell wieder rückgängig zu machen – bevor der Gegenwind so stark wird, dass er einige förmlich umbläst.