Mutter geht mit Baby ins Gefängnis

Mehrmals ohne Führerschein unterwegs

Wildeshausen - Das war ihre größte Sorge: Ins Gefängnis zu müssen. Doch der Mutter aus dem Raum Wildeshausen, die gerade ein Kind bekommen hat, bleibt das nicht erspart. Sie hatte es übertrieben. Immer wieder war sie Auto gefahren, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Drei Urteile des Amtsgerichtes in Wildeshausen lagen gegen sie vor. Damit das Ganze mal ein Ende hat, hat das Oldenburger Landgericht am Freitag ein Paket geschnürt. Nun muss die Angeklagte für acht Monate ins Gefängnis. Das Baby darf mitkommen.

Im Januar dieses Jahres war die Angeklagte zu drei Monaten Haft mit Bewährung verurteilt worden. Doch nur drei Wochen danach setzte sie sich wieder in ihr Auto, um von Höxter nach Wildeshausen zu fahren. Sie geriet in eine polizeiliche Kontrolle. Sie habe eine Fahrerlaubnis, die aber gerade nicht dabei, hatte sie beteuert und durfte weiterfahren. Das waren dann zwei weitere Fahrten ohne Fahrerlaubnis: Bis zum Kontrollpunkt und von dort dann weiter.

Wegen dieser beiden Fahrten war die Angeklagte im Juni vom Amtsgericht zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das sollte am Freitag eigentlich ungeschehen gemacht werden. Doch aus dem Wunsch, nicht ins Gefängnis zu müssen, wurde nichts. Man scheue sich nicht, auch Mütter mit kleinen Kindern ins Gefängnis zu schicken, wenn es denn nach den Gesetzen so sein müsse, sagte die Richterin.



Das Gesamt-Paket zu schnüren, war so einfach. Es lag nämlich noch ein drittes Urteil vor: fünf Monate Gefängnis. So begann die Rechnerei. Klar war, dass die Bewährung bezüglich der drei Monate Haft aus dem Januar widerrufen werden würde. Die müssen verbüßt werden. Dann der Deal: Wenn die Angeklagte die Berufung gegen das dritte Urteil (fünf Monate Gefängnis) zurücknimmt, könnte das Verfahren von Freitag mit den vier Monaten Gefängnis eingestellt werden. Schweren Herzens nahm die Frau das Angebot an und muss nun acht Monate in Haft.

