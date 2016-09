Mehr als 100 Stände auf dem Flohmarkt

Buntes Treiben am Fillerberg

+ © dr Dicht an dicht standen die Stände am Fillerberg. Es kamen diesmal viele Schnäppchen-Jäger. © dr

Wildeshausen - „Besser geht es nicht“, fand Edu Knagge als Organisator des überregionalen Flohmarktes auf der Reitsportanlage von „Leichttrab“ Wildeshausen. Hatte er am Sonnabend beim Flohmarkt in Oldenburg noch mit dem Regen gehadert, war es am Sonntag in Wildeshausen nicht nur trocken, es schien sogar zeitweise die Sonne.

Im Laufe des Tages kamen etwa 100 Standbetreiber auf die Anlage. Sie nutzten die Gelegenheit, mit dem Wagen direkt auf die Fläche zu fahren, sodass sie ihre Ware aus dem Kofferraum auf die Tische stellen konnten. Die Zahl der Besucher war in diesem Jahr angesichts der milden Witterung ebenfalls sehr zufriedenstellend für den Veranstalter. Die Parkplätze in unmittelbarer Nähe waren zeitweise komplett belegt, ein stetiger Strom von Schnäppchjägern zog in Richtung Reitclub.

„Dieser Markt ist sehr entspannt“, fand Knagge. Das verdanke er auch der guten Kooperation mit dem Reitverein, der unter anderem für Kinder Reitangebote unterbreitet und gleichzeitig ein wenig Werbung für die eigenen Aktivitäten machte. Als großen Vorteil empfanden es viele Besucher auch, dass kaum kommerzielle Händler dabei waren. „Damit erhalten wir den Flohmarkt-Charakter“, betonte Knagge, der ebenfalls nicht von der Flohmarkt-Organisation lebt. Seit mehr als elf Jahren gibt es den Schnäppchenmarkt am Fillerberg. Jeweils zweimal im Jahr wird er veranstaltet.

dr