„Los Gilderados“ feiern Bergfest und ihr „Double“

Der Gildeclub „Los Gilderados“ ließ es am Sonnabend zum sechsten Bergfest krachen. Während die Feier im vergangenen Jahr noch im alten Güterschuppen stieg, zog es den Club nun in die Gildestube in Zwischenbrücken. Auch weil die Gäste anfangs nur zögerlich kamen, erreichte die Feier ihren Höhepunkt aber erst nach Mitternacht. Ab dann lief die Party auf Hochtouren, wofür DJ „Hami“ sorgte. Unter der Prämisse „Doublerados“, was darauf hinwies, dass sowohl der Schaffer Michael Rüdebusch als auch der Gildekönig Lars Kröger aus dem selben Club stammen, feierten die „Los Gilderados“ das Bergfest und ihr „Double“ bis tief in die Nacht. - Foto: jb