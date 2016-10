Komplizierte Operationen mit Gummibärchen

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Im Wildeshauser Krankenhaus Johanneum wurden am Montag Gummibärchen anstelle von Blinddärmen herausoperiert. Der Operationssaal war stundenlang für Kinder reserviert, denn im Rahmen des „Türöffner-Tages“ zeigten der Leitende Arzt Ives Garre und sein Team 28 Mädchen und Jungen, was normalerweise hinter verschlossenen Türen unter keimfreien Bedingungen passiert.

Ganz so locker ging es aber auch bei den Kindern nicht zu. Sie mussten sich nicht nur die Hände desinfizieren und einen Mundschutz tragen. Sie wurden auch mit extra angefertigten T-Shirts, Hosen und Schuhüberzügen ausgestattet, damit der OP schnell wieder einsatzbereit gemacht werden konnte.

+ Im Operationssaal zeigte Chirurg Ives Garre die Vorbereitungen für einen Eingriff. - Fotos: Rohdenburg

Der 3. Oktober steht bei der „Sendung mit der Maus“ traditionell im Zeichen der Kinder und Familien. Garre ist Vater von drei Kindern im Alter von ein, drei und sechs Jahren. „Da wird natürlich die Sendung mit der Maus geschaut“, berichtete der 48-jährige Chirurg. Er schätzt die dort präsentierten Sachgeschichten ganz außerordentlich. „Das wird sehr gut und kindgerecht aufbereitet“, so der Mediziner. „Das weckt auch das Kind im Mann.“ Ganz besonders hat es bei Garre aber die Idee geweckt, dass das Johanneum doch mal am „Türöffner-Tag“ teilnehmen könnte. „Kinder fragen sehr differenziert nach“, so seine Erfahrung. „Und bei Tagen der offenen Tür fallen sie oft ein wenig herunter bei der Wissensvermittlung.“